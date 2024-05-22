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師生質疑急推實習說法矛盾 評審以偏概全

【明報專訊】政府擬強制明年畢業牙科生在公營機構實習，首當其衝的港大牙科5年級生A同學質疑政府前後說法矛盾，認為既然是課程有問題，應改動課程而非新增實習，「我們（學生）沒責任因為你們課程不足之處，而要我們埋單」。在港大牙醫學院任職多年的教授B說，近年牙科生手藝極佳，質疑牙管會評審結果以偏概全。

A同學說，牙管會早前表明，因政府擬加強基層牙科等而建議增設實習期加強技能配對，未幾卻質疑學院課程質素，說法前後有別，「究竟你是想亡羊補牢，還是錦上添花呢？」A說，港大課程特點是臨牀培訓時間較其他著名大學長，而牙管會指控源於與學院溝通不足，學院近年已因應評審建議，加入臨牀練習宗數要求，牙管會可明確列明要求加強哪些範疇，不解何謂臨牀訓練不足。A認為，若政府坦白說希望牙科生服務大眾，而要求在院舍外展等工作，學生反較易接受，現演變成指摘學生質素，令他更困惑。

港大牙醫教授：欠資料非訓練不夠

教授B說，牙管會首兩次評核發現學院提供資料不足，「和學生做不夠是兩回事」，直至在新冠疫情做第三次評審，當時菲臘牙科醫院難收症，若以此總結課程質素，是「一竹篙打一船人」；B稱該些學生臨牀技術未受影響，畢業後不少人在不同診所工作「炒散」，以接觸更多個案和增加臨牀經驗。B建議可按年級安排學生到衛生署外展，由學院教授監督工作，不解政府為何採取一刀切實習方案。

A同學說，疫情對現仍就讀的學生影響不大，因疫後已追回進度，近年師兄師姐在畢業前已「狂補」並符合畢業要求，牙管會亦批准註冊，未聞有任何重大事故或投訴。

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