醫局引評審：港大牙科臨牀不足 消息：牙管會曾考慮DQ課程 增實習屬補救

醫局：倘DQ須再考牙管會許可試

醫衛局在新聞稿表示，一旦港大牙醫學士不獲認可，所有本地牙科畢業生必須通過牙管會許可試，否則不可註冊。牙管會回應稱，關注港大課程落實臨牀訓練不足等，認同有迫切需要展開實習，將持續跟進評審報告建議，確保港大牙醫畢業生符合專業水平。港大牙醫學院至截稿前未回覆。

本報過去多次向政府及牙管會查詢評審結果，未獲正面回應。醫衛局昨表示，牙管會自2012年起每5年評審相關課程，由本地資深牙醫及海外專家小組協助，到學院實地視察、與學院管理層和師生交流等。局方引述2014年評審報告稱，學院未能提供完整紀錄顯示學生臨牀培訓情况等，牙管會其後於2019年評審報告向課程給予「有條件保留」認可，要求學院跟進建議及提交年度報告。

牙管會兩度「有條件」許可 有學生未做過個別程序

醫衛局續稱，前年11月接獲牙管會知會正做第三次評審，學院跟進早前評審建議未如理想，特別是課程落實臨牀訓練明顯不足，令畢業生臨牀經驗差異極大；學院未能提供資料證明全部畢業生已完成所有必修程序的臨牀練習宗數要求，部分學生臨牀經驗嚴重不足，個別學生未實際做過個別牙科程序。局方稱牙管會去年2月表示須認真考慮是否繼續認可課程，同年6月繼續給予有條件保留認可。

醫衛局長盧寵茂稱留意到個別議員計劃提修正案，認為盡早落實實習符合公眾利益且急切，不應待發生事故才補救，強烈呼籲議員和業界理解和支持。

政府消息稱，牙管會認為課程問題影響學生臨牀質素，包括已入學者，又認為學院一直未處理，於去年評審時曾考慮「DQ」課程，而增設實習是補救方案，愈早推行愈好，惟實習非「免死金牌」，學院仍須改善課程。

消息人士解釋，若課程遭DQ，不排除不少畢業生在許可試不及格，影響牙醫供應，對大學、牙管會和市民造成打擊。牙管會非本地牙醫許可試分三部分，該會年報顯示，2018至2022年9次許可試中，三部分及格率介乎19%至49%、15%至40%及23%至67%。

陳凱欣籲與學生溝通 否則考慮續提修正案

早前表明擬提修正案的陳凱欣稱，冀當局與學生溝通，正面解決爭議和爭取支持，否則會繼續考慮提修正案。她憂慮當局說法「嚇親市民」，令人以為本港牙醫質素很差，甚至減低日後學生報讀牙科意欲。醫衛界議員林哲玄說，牙科生對政府說法感傷心，冀政府多與學生溝通並修復關係，在公眾利益與學生合理期望之間取平衡，「如可與學生坐低傾，不一定要修正案處理」，避免造成政府與議員對立。

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