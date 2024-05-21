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馬辦：兩岸將陷險境 國民黨：比蔡更獨更衝

【明報專訊】針對賴清德的就職演說，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，在賴清德如此直接又赤裸地表態，等於往「台獨」方向靠攏，兩岸將陷入前所未有的危險境地。藍營認為，賴並未完全延續蔡英文路線，賴比蔡更「獨」、更衝。第二大在野黨民眾黨則表示，應該先給賴清德3個月時間，民眾黨還是會扮演忠誠的反對黨。

賴清德的就職演說激起多方反應。綜合中央社、中時新聞網等媒體報道，馬辦以新聞稿方式回應，蕭旭岑表示，賴的演說直接表明「台灣是國家名稱」，將中華人民共和國視為外國的「新兩國論」，也完全不提「兩岸人民關係條例」，這是赤裸裸的挑釁，「更違反中華民國憲法」。蕭旭岑質疑，倘若美國事先知情並支持，兩岸情勢將陷入極端危險的境地。

柯文哲籲給賴3個月看怎做

國民黨立法院黨團昨午舉行記者會表示，比照賴清德與蔡英文兩次就職演說內容，賴清德演說中，「兩岸人民關係條例」完全不見；且過去蔡兩次提及對岸都是用兩岸、北京當局做代名詞，但這次賴清德有7次提到中國（沒有提「大陸」、「北京」字眼），可以看出賴清德比蔡英文「更獨、更衝」。

民眾黨亦舉行記者會，就賴提到的兩岸論述，民眾黨主席柯文哲稱，「對於他講的一些東西，我覺得3個月，看他到底怎麼做」。

台學者：賴演說不會獲京接受

台灣政治大學東亞研究所特聘教授王信賢指出，賴清德就職演說看不出北京可以接受的地方。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山認為，「5．20」演說若隱若現賴「務實台獨工作者」的影子。亞太綜合研究院院長湯紹成表示，賴在演說中提到觀光旅遊及學位生等說法，這是有釋放出善意，整個演說來看，有堅持也有善意。

相關字詞﹕馬辦 藍營 台獨 就職演說 賴清德

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