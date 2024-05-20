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官網海報所列上課地點不同 兩址一稱或寫錯一稱非主辦方

【明報專訊】本報記者以報名者身分，根據「新型工業化及科技培訓計劃」（培訓計劃）網頁，以及涉事課程宣傳海報上的上課地點，分別到訪金鐘太古廣場和旺角的地址，了解兩處報稱授課地點的實况，其中在培訓計劃網頁上載列的金鐘太古廣場地址，其實是一間共享辦公室，該處職員表明上址並非上課地點，「可能是寫錯地址」。至於在旺角的地址，職員表示該處只是借出場地供上課之用，並非課程主辦方。

記者根據培訓計劃網頁資料，前往太古廣場2座35樓的「上課地點」了解，在登樓前須先在地下大堂向保安登記，保安員向本報記者表示，該樓層是一間共享辦公室。記者抵達該樓層後，留意到該處設有不少辦公枱，有咖啡師冲調咖啡。記者向該處職員查詢，該處是否上課地點，以及能否索取上課資料時，職員稱該處並非上課地點，並反問記者是想找哪一間公司；記者出示培訓計劃網頁上資料時，職員表示該處並無相關公司，指可能是地址有錯。

記者同日前往香港驗樓師學會網頁上所指、位於旺角上海街的美觀文化薈3樓了解情况，記者向職員查詢有關驗樓師課程資料時，職員告知知悉該課程共有12堂，惟他們只是借出場地供上課，非主辦方，不知道其他詳情，現場亦無課程單張可提供。記者翻查資料，上址以一間教育中心名義在教育局註冊為「非正規課程私立學校」，為中小學生提供功課輔導班及補習班，現場觀察，其中兩個課室可分別容納最多21人及29人。

「畢業贈價值8800元檢測儀」 網購平台售兩三千

另外，香港驗樓師學會宣傳海報提到學員成功畢業可獲贈價值8800元的紅外線熱成像檢測儀，本報記者以報名者身分透過電話向該會職員查詢，獲對方確認完成課程可獲贈紅外線熱成像檢測儀，並提供檢測儀照片，顯示檢測儀牌子為Mestek，型號為TI120；翻查部分網購平台，在eBay同款產品售價為2820至3238港元，Alibaba.com售1972元，amazon.com現時缺貨。

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