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創科基金資助 驗樓課涉違規或刑事 授課機構地點名不副實 ＄8800贈品招徠 署方即撤登記

【明報專訊】政府2018年推出「新型工業化及科技培訓計劃」，資助本地企業員工或公眾接受高端科技培訓，5年以來資助額節節上升，由2019年約1000萬元大增至去年逾3.6億元。本報記者發現，該計劃下的一個科技驗樓課程，涉嫌違規以未經政府批准的機構授課、授課地點與政府登記資料不符，且向學員提供贈品作招徠。創科署調查證實有關課程涉違反培訓計劃的《課程指南》，隨即暫時取消課程登記。創科署同時追查確認以往開辦的同一課程亦涉違規，由於投訴內容或涉刑事罪行，已轉交執法部門跟進。

明報記者 陳亦瀅 鄭律銘

原7月開課學費2萬 去年曾辦同一課程

「新型工業化及科技培訓計劃」由創新科技署在「創新及科技基金」下推出，由政府與企業以2：1配對形式，資助企業讓其員工接受高端科技培訓，該計劃亦為接受公眾申請的培訓課程，職訓局則擔任該計劃秘書處。根據職訓局相關培訓計劃網頁，涉事課程編號PTIL/14/2023（RT），原定7月2至16日授課，學費2萬元，培訓機構為先機培訓學會有限公司，授課地點為金鐘太古廣場2座，導師名單有10人，包括香港驗樓師學會會長余力生和榮譽顧問陳子謙。

不過，本報記者在香港驗樓師學會網頁發現，由該會舉辦的「科技驗樓專業文憑課程」，其宣傳資料聲稱學員可申請上述培訓計劃課程編號PTIL/14/2023（RT）資助，更稱「2/3可資助實支6666元」，學員成功畢業可獲送市值8800元的紅外線熱成像檢測儀，多項資料與職訓局網頁不符（見表）。據了解，該課程於去年3月亦曾開辦，報稱可申請培訓計劃課程編號「PTIL/19/2022（RT）」資助。

稱驗樓師學會公司非計劃培訓機構

創科署回覆本報稱，根據秘書處資料，香港驗樓師學會有限公司並非計劃下的培訓機構，亦未有舉辦以其名登記的課程，涉事課程可能涉及未經批准的培訓機構、未經批准更改授課地點，以及向課程申請者或申請公司提供現金或現金等值的報酬，秘書處已去信先機要求解釋，亦暫時取消該課程登記，會視乎回應及進一步調查結果，再考慮是否轉交執法部門跟進。

證收投訴 創科署轉交執法部門

至於編號PTIL/19/2022（RT）課程，創科署證實曾收到投訴，對比資料後認為可能涉及未經批准的培訓機構，秘書處已去信先機要求解釋，而由於投訴內容或涉刑事罪行，亦已將此案轉交執法部門跟進。創科署稱秘書處一直有就網上聲稱已登記培訓課程的宣傳作抽查，表明會加強抽查。

據公司註冊處資料，先機董事為羅詩婷，註冊辦事處位於旺角九龍行；香港驗樓師學會的董事是陳子謙和趙麗霞，註冊辦事處位於金鐘統一中心。本報以電郵向兩機構查詢，亦曾到訪上述兩個地址，其中九龍行地址是一間會計公司，職員確認該處是先機的註冊辦事處，但負責人不在，並稱只有政府人員查詢才能提供相關聯絡。

記者亦在統一中心的驗樓師學會辦事處向余力生和陳子謙查詢，陳回應稱相關課程已舉辦兩至三年，現已暫停登記及停辦，課程由先機負責，又指先機最近更換負責人，但沒透露更多資訊；余則重複稱沒有回應，又要求記者提供投訴人身分。

勞聯主席、立法會議員林振昇認為，涉及政府資助的課程理應由申請舉辦的機構負責，不能假手於人，否則政府難以監管。他以過往持續進修基金資助的課程為例，指有攝影課程向學員送贈數碼相機，認為培訓課程如提供禮物作招徠，未必做到真正培訓效果，希望政府檢視和監察培訓效益。他建議政府考慮放蛇形式突擊巡查獲公帑資助的課程，以了解課程內容是否符合申請資助條款。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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