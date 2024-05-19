貨車涉跌木方致輕鐵出軌阻服務 司機被捕

沒載客 機電署促港鐵交報告

運輸及物流局長林世雄對事故表示關注。該局稱，根據港鐵票價調整機制的「服務表現回贈」，港鐵發生31分鐘或以上由其控制範圍內的因素引起的服務延誤事故，須撥出款項作票價回贈。政府會待事故調查完成後按現行機制與港鐵公司跟進。機電署回覆稱，事故發生在近鍾屋村站一個輕鐵列車與地面車輛的交匯處，涉事路段路軌及列車並無發現不正常情况，署方已要求港鐵公司提交調查報告，查出事故成因和提出改善措施，避免再有類似事故。

昨早9時25分，一列正返回屯門車廠的不載客兩卡輕鐵，駛至鍾屋村站附近時，懷疑路軌上有外來物，首卡的車底其中一個轉向架偏離路軌，車上無乘客，無人受傷。網上片段顯示，列車駛進鍾屋村站時車速緩慢，車身搖晃及冒出小量白煙。

受阻逾3小時 影響4線

現場消息稱，列車在鍾屋村站近百米外開始脫軌，路軌上疑有列車出軌後摩擦所致的白色痕迹，輕鐵行人過路處有一段石墩損毁，疑遭列車輾毁。路軌上有一條已損毁木方，港鐵職員上前檢視並量度。工程人員到場搶修並清理碎石，又利用工具扶正列車，列車其後遭拖走進一步檢查。行經該站的4條輕鐵線受影響，相關路段輕鐵服務於中午12時42分逐步恢復正常。

港鐵稱，初步調查顯示，涉事輕鐵當時有按照交通燈號行駛，且無超速，事故涉及路軌外來物，已就事件報警。警方經調查相信，一名49歲佘姓男司機駕駛載着一批木板的重型貨車沿青山公路洪水橋段東行，駛至與田廈路交界時，其中一條約50乘20厘米木方從車跌落軌道，其後導致列車出軌，遂拘捕該司機。

議員倡天眼監視交匯處防異物

立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇表示，涉事位置為「平交道」，人車都會經過，屬開放環境，認為意外難以避免。他稱「唔係話有外物出現於路軌就一定會出軌」，舉例如列車駛過將物件壓扁，不會引致出軌，「有機會個物件跌嘅角度或位置個轆有機會剷上去」，形容出事機率「隨機」。他說，撞及外來物是過往引致出軌的因素，建議港鐵日後可於車頭加裝雷達，以及於「平交道」加裝閉路電視以監視是否有外來物跌入路軌，減低出軌風險。張欣宇認為，是次事件不在港鐵控制範圍內，情况不是駕駛者及營運者可控制，「不是儀器出問題」。

居民蔡小姐原計劃搭輕鐵出元朗，因列車停駛失預算，打算乘搭的士前往目的地。

實政圓桌立法會議員田北辰稱，市民受事件影響，假日行程遭打亂，他要求港鐵盡快交代事故原因及善後措施，建議輕鐵路軌加裝有全面覆蓋的監控系統，並加入人工智能軟件，當有異物飛入路軌時可發出警號，以防再有同類事件。