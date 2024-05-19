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唐：23條遲了27年 西九原則「守法持平公正」

【明報專訊】《基本法》23條立法的《維護國家安全條例》今年3月生效，社會上有擔心文藝創作會否受影響。西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，管理局的原則很簡單，必須守法、持平和公正，做文化藝術有很多表達方式，而方式一定要有藝術角度，不能偏頗，強調若把某種政治或煽動藏入文化裏面表現出來，管理局絕不姑息。

倘表現某種政治或煽動 絕不姑息

唐英年在有線新聞《有理有得傾》表示，香港1997年回歸時就應為23條立法，香港不能成為國家的弱點，23條與《港區國安法》相輔相成，而2020年國安法通過後，西九管理局曾召開會議，表明西九須遵從守法、持平和公平的原則。

現展覽無偏頗 表達藝術品故事

被問到有否展品須收回，唐英年則說，目前所有展覽都是很完整地、從總體藝術角度策展，無任何偏頗，而有關藝術品只是表達某個時代或某種藝術品的故事。

翻查資料，M+於2021年開幕時，未有展出內地藝術家艾未未向天安門舉中指的《透視研究：天安門》照片，該藏品曾被建制派質疑違反國安法。當時唐英年說不展出的展品不代表違法，只是未完成審視，但無提及日後會否展出；該照片至今亦未展出。

2022年4月M+因新冠疫情閉館後重開時，亦有最少3件具爭議展品被更換，包括內地藝術家王興偉隱喻六四事件的《新北京》、王廣義的《毛澤東：紅色方格二號》，以及由希克捐出藏品並親自錄製語音導賞的周鐵海《新聞發佈會III》。當時M+回應查詢稱，會按展品狀况及修復需要而定期輪換展品，所有展覽均以藝術角度策展，並遵守相關法律和規例。

相關字詞﹕西九文化區 文藝 藝術 國安法

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