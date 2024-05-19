消息：西九政府達共識准賣樓 不增住宅比例 唐英年：倘成事最快2026年底售

商業項目不變 與發展商攤分租金收入

西九管理局2022/23年度基本營運赤字錄得7.18億元，早前預告資金明年6月將耗盡，去年向政府提交財政改善方案；唐英年早前受訪提到，料今年6月需為西九的未來「決定」。文化體育及旅遊局昨回覆查詢稱，政府一直與西九緊密聯繫，監察其計劃推展，包括顧及財務可持續性，正就西九財政狀况尋求獨立顧問意見，會適時向公眾交代。

倘未獲回應需節流 減開放增收費

唐英年於有線節目《有理有得傾》表示，現時西九儲備最多能用多一年，但有一部分是銀行短期貸款，銀行有可能不再更新貸款並追討貸款，若政府遲遲未回應財政方案，西九在節流上有必要做相當大動作，例如博物館一周未必再開放6天，可能要開放少兩天，戲曲中心也開放少幾天，另會一系列檢討所有收費項目，包括增加門票價格和租場價格。他稱，減少開放時間是希望降低蝕本，但反問這對市民是否公平。

賣樓難救近火 需續借貸

唐英年說，按現時計劃，西九不能賣出土地，至於就西九改變土地用途的建議，他說因政府仍在商討，目前未能透露。對於早前外界猜測西九會賣地，唐稱現時樓市弱，「再賣咪整冧個樓市」，若外界猜測正確，西九亦毋須一次過推出。他又說，由於相關商住地盤的地庫工程未完成，仍無法在上面建築，故倘政府接納方案，最快2026年底至2027年才能售賣，「不過如屆時樓市如現時般（差），香港人真的會很慘」。據悉，倘西九可按計劃於2026年底出售發展住宅的項目，相關資金亦無法即時為西九「止血」，其間需繼續借貸。

何鉅業促檢視長遠方案

測量師學會前會長、西九公私營合作項目委員會前增選成員何鉅業稱，理解西九短期有需要「賣家當」套現，但售賣住宅未必有保證，因全港將有不少住宅供應，相信西九擬出售的住宅定價應較高，買家群有限。他又說，新冠疫情的確影響西九營運，但環顧其他法定機構都做好收支平衡，例如機管局有引資和發行債券等，認為西九須檢視長遠方案，確保財政可持續。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波預計，息口在2026/27年度應回落，但未必如預期般低，保守估計樓價較現時升約10%，但屆時美國新任總統若維持對中國不友善貿易政策，也會反映在地價。他建議西九參考發展商賣地技巧，以分拆形式出售地皮或當中項目。

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