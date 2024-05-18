任毗鄰港深創科園董事 環諮查逸超：無利益衝突

稱創科園非環評範圍 文件納整體規劃

本報昨向環諮會查詢查逸超有否在會議上申報利益，環諮會秘書處回覆，環諮會主席解釋，港深創科園並非位於新田環評項目的工程範圍內，而主席出任港深創科園是非受薪公職，與環評項目並無利益衝突，因此亦無就其有關公職作特別申報。

根據政府多份規劃文件，當局指新田科技城整體規劃包括河套區港深創科園。

有環諮會前委員向本報稱，據其了解，如有委員涉直接利益衝突，環諮會通常會安排該委員避席，如僅涉間接利益衝突，通常申報後可繼續出席會議。他分析，查逸超現時為新田科技城附近的公司董事，較難確定他從發展中屬直接或間接得益。

上月到場旁聽環諮會審議新田科技城環評的長春社公共事務主任周藹銓稱，印象中整個會議過程均沒聽到查逸超或其他人作出任何申報。周認為，公眾有權知道環諮會不同委員的身分會否與審批的項目有衝突，尤其如新田科技城般大規模及涉上百億元公帑的項目，建造及生態成本均非常高，為確保項目公允，如有嫌疑理應避嫌，冀當局交代。