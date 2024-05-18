環評未記錄水獺 土拓署1月攝得 環署：審核有考慮 環團質疑未專門調查

新增條件涵水獺調查

環保署昨批准新田科技城環評，其中一項新增條件是在工程動工前須再做水獺調查。環保署長徐浩光昨稱，將在研究範圍內提供可供包括水獺使用的生態走廊，例如改造排水道的充氣壩及水閘，加裝梯子讓水獺通過。長春社公共事務主任周藹銓稱，生態本有不確定性，不能因某一時刻未發現物種便斷言其生態價值低，未知環保署當時是否因未見水獺蹤影，便低估了水獺的生態價值。

對於雀鳥保育，徐浩光稱將在深圳河附近保留300米闊的雀鳥東西飛行廊道，米埔隴村鷺鳥林亦將建設一條70米闊的雀鳥飛行廊道，另會保留米埔村鷺鳥林，而附近用地會改劃為休閒地。徐浩光強調項目提出了多項緩解措施，署方希望透過環評改善環境，做到人與自然共融，而據過去經驗，很多時候環評工作完成後，隨措施落實「環境都可以愈來愈好」，「對人、環境及創科發展都是好的做法」。

香港觀鳥會高級保育主任黃雪媚稱，將被填平的魚塘是鷺鳥覓食地，相信即使有飛行廊道，亦未必可緩解對鷺鳥影響，而環保署雖限制靠近廊道建築物高度為15至35米，但發展區內始終有高度超過105米的樓宇，仍可能切斷雀鳥的飛行空間，很可能令鷺鳥林不保。