新田科技城環評批准 加4條件 三寶樹建魚塘前禁填塘 環保署長：每宗覆核傷害社會

會否礙時間表 發展局：有基礎如期上馬

據土木工程拓展署早前公布的時間表，整個新田科技城項目今年內開展，三寶樹濕地保育公園的建造工程及填塘工程同於2026/27年度開展。對於新條件要求三寶樹公園的魚塘工程動工前，科技城工程不可填塘，會否影響科技城項目時間表，發展局表示歡迎環保署批准環評，土拓署會全力跟進批准的附帶條件，落實環境緩解措施及三寶樹公園建設，又形容環評通過是重要一步，當局有紮實基礎推展下一階段城規程序，讓項目如期上馬。

城規會公眾申述本月8日已截止，發展局表示城規會將安排公聽會處理，重申政府計劃今年下半年為新田科技城首階段土地平整及基建工程，向立法會財委會申請撥款，目標今年底動工。

徐浩光：看不到多錯漏 修訂不影響結論

新田科技城環評一直風波不斷，先是規模由320公頃急增近倍至627公頃，但當局沒有因而重啟環評程序，而約90公頃魚塘將被填平發展；另顧問提交的環評中，多張雀鳥相片與名稱不符。環團多次質疑環評錯漏多，擔心一旦通過會開壞先例，拉低往後環評要求。

對於環評報告資料準確度問題，徐浩光昨稱報告內的確有「圖片改變」，但「看不到有很多錯漏問題」，事後環保署已要求土拓署及顧問公司交報告，經檢視後認為整份環評正確。他引述《技術備忘錄》稱，即使報告須修訂，如修訂不影響報告有效性及整體結果和結論，仍可有條件批准報告。

環團質疑環評報告生態調查馬虎，徐浩光反駁稱，做任何研究均應先看現有資料，再用生態調查補足及確認資料是否正確，不應只看單次調查；研究範圍內本身已有大量及持續生境資料，包括由環境及自然保育基金自2012年資助香港觀鳥會所做研究，署方審批今次環評時亦有考慮，強調環評沒有低估研究範圍內的生態價值。

環團：錯漏多損公信 加條件「小修小補」

長春社、綠色和平及香港觀鳥會昨發表聯合回應，表示不同意徐浩光說法，稱對署方面對至少35處錯漏仍照單全收，對環評獲批准極度失望，認為有損環評制度公信力。長春社公共事務主任周藹銓稱，環評未見分析評估過往文獻，不解署方為何突然聲稱有參考環團數據。她又認為環保署新要求三寶樹公園魚塘動工前，科技城工程不可填塘的要求只屬小修小補，因整體項目今年已動工，魚塘即使未被填平，亦可能因周邊工程而受破壞，延遲填塘無補於事。

至於環團會否提出司法覆核，周認為不排除會有任何關心新田發展的人提出，環評有一定風險被挑戰。她又不同意徐浩光稱司法覆核對社會有害，指任何行政錯誤均影響社會，甚至制度公義，即使有人「上訴」，相信也是基於良好意願。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676