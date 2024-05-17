公僕薪趨淨指標 低層5.47%十年最高

高層4.01% 中層4.32%

公務員事務局發言人表示，特首將會同行政會議按既定年度調薪機制辦事，強調有關指標並非代表公務員薪酬加幅，考慮最終調薪幅度時會考慮包括經濟狀况、政府財政、職方對薪酬調整要求等六大因素。

薪趨會蒐集113間公司數據，涉及13.4萬名僱員，反映有關公司於去年4月2日至今年4月1日的薪酬變動。薪趨會主席李律仁說，有關結果只屬初步資料，最終仍有待下周開會確認。公務員事務局常任秘書長梁卓文表示，本月底會與職方開會，聆聽他們就加薪的意見及評估公務員士氣，之後局方會向行會匯報結果，再就加薪方案邀請職方回應，最後由行會決定。

政府經濟顧問梁永勝稱通脹率繼續溫和，環球需求維持得不錯，市民就業收入穩健增長，加上政府提振信心措施，會對經濟活動有幫助，相信今年餘下時間香港經濟有望繼續穩健增長。

香港高級公務員協會主席彭禮輝認為，上述指標反映勞工市場員工薪金正穩步增長及普遍經濟向好，期望政府考慮公務員最終薪酬加幅時，能充分顧及公務員因人手不足和工作量倍增而士氣低落，以及對政府及市民服務所有的努力和付出。他認為公務員應有合理薪酬及福利待遇，才能與私人職場競爭，挽留及吸引人才。

近年多未跟足 團體盼顧人手士氣

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為調查數據公正，可反映過去一年人力市場的調薪幅度。他說，過去有幾年公務員未跟足指標加薪，薪酬與私人市場差距更大，尤其是高層公務員；面對私人市場「搶人才」，政府需更積極思考如何留人才。他說政府財赤下，不少議員建議向公務員「開刀」，「但有困難時，邊個撐住政府運作？就是公務員」。

資深人力資源顧問周綺萍對數據表示驚訝。她說疫後復常初期商界對經濟前景期望很大，因此以較大加薪幅度留人及請人，特別是疫情時曾裁員的公司，但最終前景不似預期，現時部分行業更「慘過疫情」，「之前的樂觀已無晒」，認為指標對大企業、公共機構構成加薪壓力。