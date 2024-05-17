驅蚊劑含DEET效能較高 「趣樂」防蟲露反惹蚊

前臂塗樣本 伸蚊籠120秒測試

消委會購買25款驅蚊劑樣本並於澳洲測試，採用可傳播絲蟲病的致倦庫蚊和可傳播登革熱病毒的埃及伊蚊，測試員於前臂皮膚塗搽樣本，手放進有200隻蚊的蚊籠120秒，記錄塗搽後0.5小時、1小時、2小時及4小時的4個時間點降落在前臂的蚊子數量（A），與沒塗驅蚊劑下降落前臂的蚊子數量（B）比較，以算式（B-A）÷B ×100% 計出驅蚊劑效能。

高濃度DEET或刺激皮膚 兒童慎用

測試發現，9款標示含DEET或picaridin的樣本驅蚊效能整體較高。針對致倦庫蚊，9款塗抹4小時後仍能提供96%或以上效能，當中7款達100%；至於埃及伊蚊，除了標示DEET濃度較低的「殺牠死護膚蚊怕水」樣本在4小時後效能跌至35%，其餘均能維持至少80%；「3M」驅蚊膏在所有時間點的測試均無蚊子降落，保護力最強。

「殺牠死」代理商回覆消委會稱，公司根據日本和馬來西亞標準測試，6小時後效能分別為80%和90%，認為結果差異或因測試方法不同。「趣樂」生產商稱相關產品嚴格來說不是驅蚊劑，因不含高劑量強效化學驅蟲成分，主要功能是安全的戶外保濕劑。

不過，消委會指高濃度DEET產品或會引致皮疹、水泡及令皮膚和黏膜受刺激，各地對兒童使用DEET產品有不同建議，本港衛生防護中心建議兒童應盡量使用較低濃度DEET驅蚊劑，6個月以下嬰兒更不應使用，除非要往蚊傳疾病流行的地方。

消委會亦測試8款聲稱含天然或標示植物成分的樣本，驅避埃及伊蚊的效能未如理想；其中「趣樂全天然有機滋潤 防蚊蟲露」於測試兩類蚊時，在大部分時間點，降落測試員前臂的平均蚊量反較沒使用時多，反映樣本某些成分反而吸引蚊子。

（消委報告）