30款嬰幼兒衣物 逾半鈕扣綁帶藏風險

11款鈕易甩 或誤放耳鼻口

消委會從嬰幼兒服裝店、連鎖服裝店及百貨公司等，購入30款聲稱適合兩歲或以下嬰幼兒穿著的衣物，包括連身衣、包臀衣、俗稱「和尚袍」或「蝴蝶衣」的襟衣。拉力測試中，樣本的各個部件被施以90牛頓的拉力，維持10秒，當中11款樣本均有啪鈕或鈕扣脫落，產生小部件，未能符合歐洲玩具安全標準「EN71-11」要求。消委會說，配件脫落或令嬰幼兒誤放入耳、鼻或口，阻塞或阻礙呼吸，引致窒息。

其中4款在小於70牛頓的拉力下已有部件脫落，品牌分別為「balabala」、「KOMA LAND」、「 natures purest」及「AMOR」。另外，「LASSIG」、「UNIQLO」、「AMOR」3款樣本脫落的啪鈕產生尖銳角，可能會刮傷嬰幼兒皮膚。

5款上胸位置附繩帶 不符歐標準

消委會亦測試5款襟衣，全部於上胸位置附有綁帶或繩帶，不符合歐洲有關童裝繩索和拉帶的安全標準「EN14682」（7歲以下的衣物於兒童的頭、頸及上胸區域不應有繩帶）；其中「ROYBEE」樣本位於胸部與腰部之間的繩帶長20厘米，超出標準上限6厘米。消委會指繩帶可能會纏繞嬰幼兒頸部，當繩帶意外被卡住或扯緊，亦可使衣領勒頸，有潛在風險導致窒息。

1款游離甲醛超標 或刺激皮膚

化學檢測方面，「ROYBEE」樣本驗出游離甲醛量達32.3 mg/kg，較內地就嬰幼兒紡織品規定上限（20mg/kg）超出逾半，或會刺激皮膚。「ROYBEE」於報告回應稱會與廠商研究及改善綁帶位置及長度，亦會更新產品標籤，提醒家長先將新衣清洗。

（消委報告）