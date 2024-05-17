明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

30款嬰幼兒衣物 逾半鈕扣綁帶藏風險

【明報專訊】消委會測試30款常見品牌的嬰幼兒衣物，發現逾半設計有安全風險，包括11款樣本在拉力測試有鈕扣脫落（見表1），被幼兒誤吞會有窒息風險；5款綁帶設計的「和尚袍」或有纏頸風險；1款樣本「游離甲醛」釋出量超出內地標準規範上限逾半，或會刺激嬰幼兒皮膚。消委會促請生產商確保產品符合相關安全標準，又提醒家長選購衣物時要留意配件是否穩固及沒有尖銳角或鋒利邊（見表2）。消委會稱海關會跟進研究結果並正檢視產品資料，如有違《消費品安全條例》會採取執法行動。

11款鈕易甩 或誤放耳鼻口

消委會從嬰幼兒服裝店、連鎖服裝店及百貨公司等，購入30款聲稱適合兩歲或以下嬰幼兒穿著的衣物，包括連身衣、包臀衣、俗稱「和尚袍」或「蝴蝶衣」的襟衣。拉力測試中，樣本的各個部件被施以90牛頓的拉力，維持10秒，當中11款樣本均有啪鈕或鈕扣脫落，產生小部件，未能符合歐洲玩具安全標準「EN71-11」要求。消委會說，配件脫落或令嬰幼兒誤放入耳、鼻或口，阻塞或阻礙呼吸，引致窒息。

其中4款在小於70牛頓的拉力下已有部件脫落，品牌分別為「balabala」、「KOMA LAND」、「 natures purest」及「AMOR」。另外，「LASSIG」、「UNIQLO」、「AMOR」3款樣本脫落的啪鈕產生尖銳角，可能會刮傷嬰幼兒皮膚。

5款上胸位置附繩帶 不符歐標準

消委會亦測試5款襟衣，全部於上胸位置附有綁帶或繩帶，不符合歐洲有關童裝繩索和拉帶的安全標準「EN14682」（7歲以下的衣物於兒童的頭、頸及上胸區域不應有繩帶）；其中「ROYBEE」樣本位於胸部與腰部之間的繩帶長20厘米，超出標準上限6厘米。消委會指繩帶可能會纏繞嬰幼兒頸部，當繩帶意外被卡住或扯緊，亦可使衣領勒頸，有潛在風險導致窒息。

1款游離甲醛超標 或刺激皮膚

化學檢測方面，「ROYBEE」樣本驗出游離甲醛量達32.3 mg/kg，較內地就嬰幼兒紡織品規定上限（20mg/kg）超出逾半，或會刺激皮膚。「ROYBEE」於報告回應稱會與廠商研究及改善綁帶位置及長度，亦會更新產品標籤，提醒家長先將新衣清洗。

（消委報告）

上 / 下一篇新聞