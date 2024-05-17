電話攔截CallApp 用戶通訊錄任睇 「反向搜索」見電郵住址租金 私隱署跟進

消委稱欠公允 促用前三思

個人資料私隱專員公署回覆本報查詢稱，去年至今未有就使用垃圾電話攔截程式接獲查詢或投訴，公署留意到消委會報告，會跟進事件，包括了解相關程式是否在港營運。公署表示，保障資料第1（3）原則訂明，資料使用者須在蒐集資料時或之前告知資料當事人目的、可能會轉移予什麼人，以及資料當事人有責任或可自願提供該資料。

以fb註冊 要求8項個人資料

消委會檢視的攔截程式包括CallApp、小熊來電、芝麻來電、TrueCaller及Whoscall，其中3款的Android版本需存取用戶通訊錄及通話紀錄（見表）。大部分程式於註冊時只索取用戶姓名、電郵地址等資料，而CallApp用戶若以登入facebook帳戶方法註冊，程式要求存取多達8項個人資料，包括姓名、頭像、電郵地址、出生日期、相片、影片、朋友名單及生活時報連結。

消委會發現CallApp存取用戶的通訊錄後，會自動將所有聯絡人資料上載和整合到資料庫，其他用戶可輸入電話號碼「反向搜索」，追溯號碼持有人中英文姓名、電郵地址或社交媒體連結等；換言之通訊錄中的親友即使無下載或批准程式使用其個人資料，其資料亦會被取用和上載，消委會形容「防不勝防」。TrueCaller的Android版亦會上傳用戶通訊錄，但只限在程式官網下載例如APK檔案及安裝程式，並啟用「強化搜尋」功能才會實行。

消委會以一部插有全新電話卡、通訊錄只載有新登記號碼的手機，分別下載CallApp和TrueCaller，發現通訊錄中的新登記電話號碼出現在其中一款程式資料庫中，反映程式有分享通訊錄內資料。消委會亦發現，可從該兩款程式資料庫中，搜索出不少職員及其親友的電話號碼，部分號碼持有人的姓名欄更列出其舊住址（包括樓層和單位），甚至租金等敏感資料，疑來自業主或地產經紀的通訊錄。

CallApp的私隱政策提到，假如用戶容許他們蒐集屬他人的資料，應告知其聯絡人和其他人，以及「引導他們參閱其私隱政策和服務條款」。消委會質疑此舉等同把商戶擷取通訊錄的責任強加於用戶身上，要求不合理且不可行。

可申移除號碼 留資料5年

消委會亦檢視5款程式保留用戶資料詳情，5款均容許用戶申請從資料庫移除自己的電話號碼，但CallApp私隱政策列明，用戶個人資料與被除名的資料會被保留最多5年，即使保存期過後，資料仍可能存放於商戶備份系統，換言之或無法完全刪除。消委會總幹事黃鳳嫺稱垃圾電話問題猖獗，這類程式並非「唔用好過用」，但呼籲消費者三思，可選用不需存取通訊錄的程式。

明報記者

（消委報告）

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