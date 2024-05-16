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便利店收4張同號「大牛」 店員稱有反光水印

【明報專訊】本港近日先後發現懷疑假「大牛」。一名男子昨凌晨於新蒲崗一便利店先後使用4張500元紙幣買香煙及增值電子錢包，店員稱驗鈔時發現鈔票有反光水印，待男子離去後始發現4張紙幣號碼相同遂報警。警方將懷疑假鈔帶走檢驗，正追緝涉案男子。

或塗熒光粉 緝約30歲男

寧遠街10號便利店職員昨凌晨1時許報案稱收到懷疑偽鈔。據店員表示，穿橙色上衣黑色褲、戴口罩約30歲男子以一張500元紙幣及2元硬幣購買102元香煙，店員曾以紫外光驗鈔機檢查，見到鈔票有水印及反光，相信為真鈔，遂收下並找回400元。男子約15分鐘後折返，遞上6張500元紙幣，欲增值3000元至支付寶，惟加上帳戶原有款項後餘額超出限額（未認證帳戶餘額上限3000元），故只能增值1500元，退回一半款項。男子離開後店員感覺不尋常，檢查該4張渣打500元紙幣，發現全部號碼相同。

用一張成功後 回頭用多3張

現場所見，該4張懷疑假鈔號碼均為「AM272401」，屬2018香港鈔票系列。據悉，不排除有人在假鈔塗上熒光粉，首次使用後食髓知味。根據金管局網頁，2018系列鈔票由渣打、中銀及匯豐發行。3間發鈔銀行首次統一相同面額鈔票背面的設計主題，並採直幅方式配合主題的版面設計，方便與舊版鈔票區分。

網傳假鈔 正面中銀背面渣打

另外，近期有網民於社交平台上載影片，稱市面出現新款假鈔。片段所見，涉案500元偽鈔正面為中銀2018系列圖案，背面則為渣打2010系列圖案，該鈔票號碼為「AH171198」。片段引起網民熱議，笑言「可能係錯板（版）」、「特別款」，另亦有網民建議使用電子方式收款，形容「比較穩陣」。

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