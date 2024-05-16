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Google搜「香港國歌」續有他版置頂 議員：誤導或犯禁

【明報專訊】反修例歌曲《願榮光歸香港》禁制令源於去年連串播錯國歌風波，記者昨在Google和YouTube搜尋「香港國歌」或「Hong Kong National Anthem」，置頂為禁制令所列32條連結以外的《榮光》片段。立法會議員江玉歡認為，若搜尋引擎令人誤會《榮光》為香港國歌，或觸犯禁令。

臨時禁制令禁止以分裂國家、侮辱國歌及煽動等4項意圖傳播《榮光》，其中侮辱國歌的意圖傳播包括失實表述《榮光》為香港特區「國歌」，或意指香港特區是獨立國家並擁有「國歌」。

多場國際體育比賽去年錯播《榮光》為本港國歌，當時有指因海外賽事職員網上搜尋「香港國歌」誤信結果。本身是執業律師的江玉歡說，若搜尋「香港國歌」出現《榮光》，即使是受演算法影響，仍會造成誤導，相信已跌入禁制令限制範圍，估計網絡供應商會修正。她認為，若Google等不跟從，政府亦不易追究，惟認為對方無必要冒險或糾纏，「如果我是Google法律顧問，我一定不會這樣做。一定要be prudent and cautious（謹慎行事）」。

方保僑：改演算法或殺錯良民

江玉歡去年倡政府付費置頂中國國歌，她現認為已無需要，相信Google會自律，強調網絡供應商有責任維持網絡秩序。

資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，《榮光》在其他地區並非受限，Google難完全下架，認為YouTube現限制本港瀏覽32條指明影片，是「沒有辦法之中的辦法」。

被問Google能否改「香港國歌」搜尋結果以免出現《榮光》影片，方保僑稱該些影片標題無提及國歌字眼，「只是坊間的人說是國歌」，並影響演算法，故技術上有困難，或「殺錯良民」，令其他與《榮光》相關內容受影響，例如新聞報道等。

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