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串流平台兩專輯續可聽 涉14版本

【明報專訊】YouTube限制本港瀏覽禁制令提及的32段《願榮光歸香港》影片，其他《榮光》影片未受影響。而音樂串流平台Spotify、Apple Music和KKBOX昨仍見多個版本《榮光》，由YouTube開發的音樂串流平台YouTube Music亦見該些版本，並可播放。

Spotify、Apple Music、KKBOX和YouTube Music目前最少有兩張涉及《榮光》的專輯，其中一張列明出版年份為2019年，內含6個版本的《榮光》，包括粵語、英語和純音樂等；另一張為2023年出版，涉8個版本的《榮光》。目前在Google搜尋《榮光》一曲，仍可見非禁令提及的影片版本。

湯家驊稱須下架

翻查資料，律政司長林定國本周日稱，禁制令清晰界定「紅線」，強調只是禁止以該曲作煽動行為，不應以「禁歌」形容，法庭無阻止新聞報道、學術研究等合法行為。

行政會議成員、資深大律師湯家驊則認為，其他平台亦須將其他版本的《願榮光歸香港》「下架」，否則可能違反禁令。他稱，現階段已不是公開討論應否下架的階段，而是法庭已批出禁令，「即使法令是錯誤的，涉事人仍需要遵守」。

至於政府較關注的搜尋器Google，湯認為作為平台營運者要自行承擔法律風險。

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