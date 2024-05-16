串流平台兩專輯續可聽 涉14版本

Spotify、Apple Music、KKBOX和YouTube Music目前最少有兩張涉及《榮光》的專輯，其中一張列明出版年份為2019年，內含6個版本的《榮光》，包括粵語、英語和純音樂等；另一張為2023年出版，涉8個版本的《榮光》。目前在Google搜尋《榮光》一曲，仍可見非禁令提及的影片版本。

湯家驊稱須下架

翻查資料，律政司長林定國本周日稱，禁制令清晰界定「紅線」，強調只是禁止以該曲作煽動行為，不應以「禁歌」形容，法庭無阻止新聞報道、學術研究等合法行為。

行政會議成員、資深大律師湯家驊則認為，其他平台亦須將其他版本的《願榮光歸香港》「下架」，否則可能違反禁令。他稱，現階段已不是公開討論應否下架的階段，而是法庭已批出禁令，「即使法令是錯誤的，涉事人仍需要遵守」。

至於政府較關注的搜尋器Google，湯認為作為平台營運者要自行承擔法律風險。