YouTube遵令封32《榮光》 他版可看 湯家驊：最低限度守法 平台對裁決失望研上訴

政府：得悉相繼遵令 不礙自由

對於YouTube將考慮推翻禁制令，特區政府發言人昨重申，臨時禁制令針對與一首歌曲有關的4項指明刑事行為，包括具有相關犯罪意圖而以任何方式廣播或發布該歌曲，所有人應遵守禁制令所有要求。在北京，外交部發言人汪文斌昨稱，制止任何人以煽動分裂國家及侮辱國歌的意圖使用和傳播有關歌曲，是特區政府履行維護國安及國歌尊嚴憲制責任的正當必要舉措。

YouTube稱，將遵守本港禁制令，禁止在本港瀏覽禁制令列出的影片連結（geoblocking），即時生效；最終在港使用搜尋引擎Google時，結果亦不會顯示相關影片的連結，惟因應網絡規模，處理過程可能需一段時間。

昨在本港使用YouTube搜尋32段《榮光》影片，其中4段顯示「此影片已無法觀看」，另外28段則顯示「根據法例，這項內容無法在您的國家／地區網域中播放」。

外國可看其中28片

在本港以外地區，本報請在不同地區人士測試，包括日本、新加坡、泰國、澳洲和新西蘭，及在英國、美國和加拿大地區，除上述4段影片無法觀看，另外28段則仍可在這些地區瀏覽。

在香港用YouTube，雖未能再看到涉禁制令32條短片，不過在YouTube及Google輸入「願榮光歸香港」及「Glory to Hong Kong」等，搜尋結果仍會顯示其他版本涉事歌曲。至於音樂串流平台Spotify、Apple Music和KKBOX以至YouTube開發的YouTube Music則仍見《榮光》專輯（詳見另稿）。

民建聯葛珮帆認為，屏蔽該歌曲是合理做法，指《榮光》內容鼓吹「港獨」並鼓動暴力抗爭，甚至被反中亂港勢力支持者視為「香港國歌」。她又稱，特區政府應據理力爭，繼續要求所有網上平台於全球範圍跟隨禁制令移除此歌曲。民建聯郭玲麗建議特區政府繼續監察其他網上平台，如發現涉違反禁制令的非法行為，應採取行動杜絕提倡港獨行為。

YouTube憂寒蟬 損港形象

YouTube稱，平台使命是讓每個人都有發言權，並與其他人權組織一樣，擔心這項禁令對全球網絡言論自由產生的寒蟬效應；又認為本港政府推動數碼經濟的努力及重新建立可預期營商環境形象的工作，會受外界質疑。

特區政府發言人回覆查詢稱，上訴法庭已考慮禁制令牽涉言論自由，並信納施加的限制合憲，亦無對言論自由構成一些不合理限制；又稱禁制令對奉公守法的市民依法行使權利和自由絕無絲毫影響，也不會窒礙資訊流通自由。

江玉歡：欠身分上訴 或由頭打過

本身是執業律師的選委界議員江玉歡說，YouTube本非《榮光》禁令案被告，禁令亦非只針對指定人物，認為YouTube較難且欠身分上訴，不排除需從原訟庭「由頭打過」。她認為裁決清晰，亦列明豁免範圍，質疑上訴意義何在，「何必呢？」新民黨議員黎棟國認為，YouTube作為最易獲取《榮光》平台，把涉事影片下架是對本地法律尊重，亦是最基本認知。被問到能否以「下架影響商業利益」抗辯，黎稱發布涉事影片是違法行為，不認同日後能以商業行為抗辯。

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