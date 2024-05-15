違國安謀殺虐兒者 倡即釘牌毋待續期

勞福局常任秘書長劉焱強調相關續牌規定非新增，現時社工犯事，註冊到期後才會處理，認為針對較嚴重罪行「不應用等待的方法，應主動處理」，故明文規範註冊局可指示註冊主任隨即和及時處理個案。

一般罪行保留上訴權 重罪不接納申述

至於如社工被裁定可令社工專業聲譽受損和可判監的罪行，草案提出註冊局有權指示將其永久除牌或除牌不超過5年，社工可在28日內提出書面申述。現時社工可就註冊局拒絕註冊或續牌的決定上訴，草案建議新機制下有相同做法。

社工註冊局委任成員范凱傑認為，新制度賦權註冊局毋須等候社工申請續期，便可行使權力發出指示註銷註冊，「有效處理了效率問題」。他說干犯附表2罪行者現須在註冊局全體成員一致贊成才能獲註冊或續期，草案保留了現行門檻，讓「改過自新」的申請人有機會再做社工。

社工註冊局主席伍銳明認為過往做法也沒有姑息干犯附表2嚴重罪行的社工，仍需經歷適當的紀律程序，看不到有必要大改動。

孫玉菡批恃多數「強行」發牌 「忍無可忍」

勞福局長孫玉菡說早已注意註冊局運作，尤其附表2機制的建立，「一忍再忍，忍到現在，我都覺得忍無可忍」，需立即處理以保障公眾利益及提升社工公信力。

孫玉菡舉例有社工曾干犯暴動罪，惟現屆社工註冊局照准續牌；過去兩年有10多宗個案，申請人違反嚴重罪行如藏毒、販毒、盜竊及藐視法庭，形容註冊局以多數壓過少數，「強行」發牌或續牌，令人質疑「條線是否太過」。被問為何發生10多宗個案才決定修例，劉焱稱當局一直有留意，去到某階段認為需要處理。她說註冊局的決定均通過投票，「不可說是違例」，但未必維護公眾利益，故當局需從根本解決問題。