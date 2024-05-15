社工局民選逾半變三成 須宣誓 政府修例稱無損專業自主 主席斥無諮詢

擬15成員變27 維持8民選 社工仍逾半

行政會議昨通過《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》，草案本周五刊憲，下周三（22日）提交立法會首讀和二讀；福利事務委員會明日召開特別會議討論。草案提出五大建議，包括訂明社工持續專業發展要求、確保被裁定干犯嚴重罪行者的社工註冊當即被註銷等（另見稿）。

註冊局現由15名成員組成，包括8名民選和6名特首委任成員，餘下1席是社署署長或其代表，過往民選成員多於委任成員下，被建制派質疑部分批准違法社工續牌等決定。草案建議註冊局成員由15人增至27人，其中特首委任成員由6人增至17人，並增加一名屬社工的公職人員；民選委員人數不變，比例由逾五成減至近三成。新方案下社工仍佔總人數至少逾半（見圖）。

孫玉菡認為註冊局不僅為社工而設，亦要顧及服務對象，批評現時註冊局「偏得太厲害」，無顧及社會整體利益，修例令註冊局參與「更多元化、均勻及平衡」。至於委任什麼成員，他說可能來自大學社工系教授及廣受尊重的社會領袖等，「包羅萬有」。

主席憂日後決定有偏向 委任成員：仍社工主導

伍銳明回覆本報稱，註冊局組成關乎能否專業自主，強調由選舉產生的社工成員能反映業界對專業的取向，新方案下社工雖佔較高比例，但不少由政府委任。他說暫看不到新組成比現時好，也擔心日後的決定傾向某部分意見，期望能與政府再討論。被問是否覺得改組是政治決定，他說交由社會和社工判斷。

社工註冊局委任成員范凱傑認為，修例後註冊局仍有逾半成員為社工，相信業界觀點能充分反映，故新制下仍由社工主導、由社工專業「自主」。他認為註冊局「專業自主」只是偽命題，註冊局屬法定機構，社工亦非註冊局成員，與註冊局只有由《條例》度身訂做的法律關係。

立法會福利事務委員會主席管浩鳴形容修例建議相當克制，強調註冊局非工會或保護社工的機構，主要確保社工註冊過程，特別是紀律聆訊時公平公正。他認為社工仍佔註冊局成員多數，不會影響專業自主。

政府要求日後所有註冊局成員必須簽署誓言確認擁護《基本法》和效忠香港特區，如拒絕或忽略誓言，或勞福局長信納該人非真心或真誠宣誓，將不得擔任或繼續擔任成員。孫玉菡稱註冊局行使公權力，宣誓屬理所當然。至於何謂「真心及真誠」，他說無法籠統表述，需視乎客觀事實。

管浩鳴稱部分重要的法定機構都有宣誓安排，愛國愛港者不會有問題。社會工作人員協會主席譚贛蘭相信宣誓要求不會窒礙有意協助社福界專業發展者參與。不過，伍認為註冊局作為專業團體，與政治組織不同，質疑宣誓要求是否有必要及是否有利專業發展。

年底改選 管浩鳴稱盡快修例

註冊局今屆任期明年1月15日屆滿，選舉一般在12月舉行。被問會否趕及註冊局換屆前完成修例，孫玉菡稱審議進度由立法會決定，局方會全力配合，希望能盡快。被問目標何時完成審議，管浩鳴稱法案委員會仍未組成，考慮到註冊局年底改選，立法會將盡快審議，確保有合理時間準備改選。

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