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要聞

經貿辦職員被告屬當地聘請

【明報專訊】是次案件有經貿辦員工被英國當局控告，經貿辦本身亦捲入其中。香港駐倫敦經濟貿易辦事處按《1996年香港經濟貿易辦事處法令》（Hong Kong Economic and Trade Office Act 1996）成立，法令賦權該辦公室享有與領事館同等的不可侵犯權（inviolability），並列明任何人以該辦職員身分履行公務期間，所作的事情可享免於訴訟和法律程序的權利。據了解，被告之一袁松彪為當地聘請員工。

立法會特別財委會數據顯示，駐倫敦經貿辦於2023/24年度總運作開支為3350萬港元，其中1450萬元用於薪酬開支，同年度人手編制為19人。數據顯示，該辦於2024/25年度開支預算增至4170萬港元，在全球14個經貿辦中第四高。

劉兆佳：倘定罪或釀外交風波

去年美國眾議院外交事務委員會通過法案，賦權美國行政當局若確認香港不再享有高度自治，可取消經貿辦的特權和豁免待遇。對於今次事件會否影響經貿辦在外工作，全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，英國不會迫使香港關閉經貿辦，以免引起中方反彈，但相信經過今次案件，本港駐歐美的政府人員需更謹慎行事。

劉兆佳稱，英國以監視民主派為由拘捕香港政府的職員，旨在警告不能滋擾受英方保護人士，預期中英關係將雪上加霜；若當地法庭最終將3人定罪，有可能引起外交風波。

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