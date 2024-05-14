經貿辦職員被告屬當地聘請

立法會特別財委會數據顯示，駐倫敦經貿辦於2023/24年度總運作開支為3350萬港元，其中1450萬元用於薪酬開支，同年度人手編制為19人。數據顯示，該辦於2024/25年度開支預算增至4170萬港元，在全球14個經貿辦中第四高。

劉兆佳：倘定罪或釀外交風波

去年美國眾議院外交事務委員會通過法案，賦權美國行政當局若確認香港不再享有高度自治，可取消經貿辦的特權和豁免待遇。對於今次事件會否影響經貿辦在外工作，全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，英國不會迫使香港關閉經貿辦，以免引起中方反彈，但相信經過今次案件，本港駐歐美的政府人員需更謹慎行事。

劉兆佳稱，英國以監視民主派為由拘捕香港政府的職員，旨在警告不能滋擾受英方保護人士，預期中英關係將雪上加霜；若當地法庭最終將3人定罪，有可能引起外交風波。