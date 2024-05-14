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指蒐情報 英國安法控經貿辦職員 涉指示另兩被告監視民主派 華使館譴責「編造案件」

【明報專訊】英國昨日以國安法起訴3名男子，涉嫌在當地為香港從事情報工作，包括一名香港駐倫敦經貿辦職員；案件昨日提堂，3人獲准保釋。據了解，控方指該職員為香港情報組織工作，指示另外兩名被告監視在英的本港民主派人士及示威者，包括前香港眾志主席羅冠聰等；又指駐倫敦經貿辦曾直接向被告支付共9.55萬鎊（約93萬港元），未提及款項用途。中國駐英大使館及外交部駐港公署強烈譴責英國「編造所謂案件」。特區政府嚴正要求英方公正處理事件，「保障聲稱涉事的經貿辦行政經理的合法權益」（見另稿）。

3被告保釋 禁離境刪手機信息

案件昨在當地裁判法院提堂，3名被告獲准保釋，其間須通知警方所使用的電話，不准刪除任何信息，警方在要求下可查閱電話。保釋條件並包括不准聯絡其他被告、交出旅遊證件及不准離境、要遵守宵禁令等。案件於當地時間5月24日再訊。

指經貿辦銀行戶口曾向被告付款

3名被告依次為香港駐倫敦經貿辦行政經理Chung Biu Yuen（袁松彪，63歲）、當地私人保安公司負責人Chi Leung Wai（38歲）及Matthew Trickett（37歲），各人被控英國《2023年國家安全法》「協助境外情報工作罪」及「境外干預罪」。據悉，控方提及香港駐倫敦經貿辦在案中有角色，指經貿辦的銀行戶口由去年6月至今年1月，直接向Chi Leung Wai的保安公司支付9.55萬鎊（約93萬港元），大部分款項隨即轉帳予Matthew Trickett及其他人。各被告被指曾於經貿辦內見面，另袁松彪負責經貿辦保安工作，具體安排主要由Chi Leung Wai處理。

據了解，控方指袁松彪在案中扮演不可或缺角色，提到他作為駐倫敦經貿辦行政經理，為香港情報組織蒐集情報，並指示另兩名被告針對在英國的「流散港人」蒐集資料、監視等；指袁松彪早於2021年已指示監視羅冠聰，包括到其住所及工作地點，前職工盟總幹事蒙兆達、「攬炒團隊」發起人劉祖廸則於去年8月遭監視；具體監視工作由Matthew Trickett負責，他被指曾向Chi Leung Wai就行動報價，完成後會撰寫報告。有關監視行為涉「協助境外情報工作罪」。

涉指示被告威嚇移英港人 圖闖單位

另外，控方指袁松彪受一名港人所託，指示其他被告威嚇一名移英香港女子，Matthew Trickett曾自稱維修人員欲入內、從門外倒水，並試圖闖入單位，3人就此被控「境外干預罪」。該女子被指在香港涉嫌欺詐、沒被定罪，之後移英。

英官員：捍自由承諾「絕對」

英國警方回應本案，表示上周三及周四根據國安法共拘捕10男1女，其中8人獲保釋，未有披露更多調查細節。英國安全事務國務大臣董勤達（Tom Tugendhat）昨在社交網站表示，英國捍衛權利和自由的承諾是絕對的，最新的國安法扭轉當地打擊外國情報機構和敵對行為的能力，將盡一切努力保障國家安全。

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