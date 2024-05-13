推動發展 公眾交流 公僕生涯兩大挑戰

至於公眾傳訊，她形容是有趣的學問及藝術。「如何把自己想講、想做事情，心中覺得美好的去傳播，並有很多角度，但報道未必是你完全想闡述的內容，並偏離想講的。要如何盡快講清楚及透過不同機會講出真正想表達的內容，這便是我以此（說法）為今次訪問作結。」

便利貼寫《明報》發刊辭 視座右銘

何永賢辦公桌電腦屏幕下有很多便利貼，她透露其中一張是《明報》創辦人查良鏞2018年10月逝世時，她寫下《明報》1959年5月20日創刊發刊辭標題「公正、善良、活潑、美麗」，並視為座右銘。

「我見到一些事物有啟發性，我會寫下來，這個我真的要特別送給《明報》，我作為金庸迷，很喜歡這8個字。我覺得不論辦報、做人或擔當不同崗位，對房屋局來說，便是打擊濫用公屋或申請，需要公正；善良，讓受助人入住簡約公屋及過渡房屋，為他們改善生活開心；活潑，要用新方法解決老問題，要有幸福感；美麗，屋邨需要美麗設計及環境。我以此送贈《明報》祝賀創刊65周年。」

（明報65．專訪）