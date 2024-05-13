商合規劏房 窗向後巷可考慮 向光井未定論

《阿飛正傳》「閣仔房」不能接受

何永賢向本報表示，配合簡約公屋推出，以及傳統公屋供應2028年起增加，政府有足夠房屋資源可在解決劏房問題上向前行。她透露近月接見多個政黨及團體，大家都提出不少寶貴意見，其中包括合規劏房單位最低面積。「暫時8至10平方米，或是11平方米（約118平方呎）都有建議，大家的目標愈來愈聚焦，尤其關注執行方法，哪方面統籌領導，如何按部就班解決。」

除了居住面積，何永賢稱工作組有討論劏房單位淨高度，「你見（戲中）梁朝偉（角色）所住的地方就不是一張牀，旁邊有些櫃，但房間高度太矮。《建築物條例》有規定走火通道高度（不小於兩米），『要讓人企起身走，不可要人低頭走』」。

至於劏房窗戶亦是工作組討論範圍，何永賢表示歡迎各界提供建議。「（窗戶）向大街無問題。我們覺得向後巷也可考慮，因亦可通風，若不接受則有大量單位不合規而要被取締。向光井要有不同考慮，我曾到訪一些窗戶向光井的劏房單位，居民反映開窗只見一片漆黑，（外面）滿佈垃圾雜物，令他們長期關窗。當然光井有不同通風情况，如可在走廊透氣，或可在公共空間經通道進入清理垃圾，那麼是否可在特定條件下接受這些窗戶向光井的劏房單位？現時暫未有一個百分百答案，需要研究個別例子。」

（明報65．專訪）