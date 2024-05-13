明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

商合規劏房 窗向後巷可考慮 向光井未定論

【明報專訊】由副財政司長黃偉綸帶領的「解決劏房問題」工作組，正就「劏房」居住環境的最低標準、取締不合最低標準的「劏房」等建議有序提出解決方案，身兼工作組副組長的房屋局長何永賢表示，「棺材房」、「樹屋」或電影《阿飛正傳》最後一幕梁朝偉梳頭身處的「閣仔房」都不能接受作合規劏房，政府會設定高度限制。她又透露，窗戶向後巷的劏房單位可以考慮，但向光井的涉及環境衛生惡劣問題，「現時暫未有一個百分百答案」。

《阿飛正傳》「閣仔房」不能接受

何永賢向本報表示，配合簡約公屋推出，以及傳統公屋供應2028年起增加，政府有足夠房屋資源可在解決劏房問題上向前行。她透露近月接見多個政黨及團體，大家都提出不少寶貴意見，其中包括合規劏房單位最低面積。「暫時8至10平方米，或是11平方米（約118平方呎）都有建議，大家的目標愈來愈聚焦，尤其關注執行方法，哪方面統籌領導，如何按部就班解決。」

除了居住面積，何永賢稱工作組有討論劏房單位淨高度，「你見（戲中）梁朝偉（角色）所住的地方就不是一張牀，旁邊有些櫃，但房間高度太矮。《建築物條例》有規定走火通道高度（不小於兩米），『要讓人企起身走，不可要人低頭走』」。

至於劏房窗戶亦是工作組討論範圍，何永賢表示歡迎各界提供建議。「（窗戶）向大街無問題。我們覺得向後巷也可考慮，因亦可通風，若不接受則有大量單位不合規而要被取締。向光井要有不同考慮，我曾到訪一些窗戶向光井的劏房單位，居民反映開窗只見一片漆黑，（外面）滿佈垃圾雜物，令他們長期關窗。當然光井有不同通風情况，如可在走廊透氣，或可在公共空間經通道進入清理垃圾，那麼是否可在特定條件下接受這些窗戶向光井的劏房單位？現時暫未有一個百分百答案，需要研究個別例子。」

（明報65．專訪）

上 / 下一篇新聞