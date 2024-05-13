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房屋階梯不變 信市民可「一級級行上去」

【明報專訊】政府目前透過綠置居、居屋和首置等滿足不同人的「置業夢」，近年社會關注是否應調整公屋和資助出售單位的比例。房屋局長何永賢表示，現時公屋、資助出售房屋和私樓的比例為5:2:3，隨着更多公營房屋陸續落成，當局會研究將三者逐步調整得更平均。她又稱房屋階梯已豐富，相信市民能夠「一級級行到上去」，未有計劃增減，只會在有需要時調整。

長遠研調整公屋資助樓私樓比例

何永賢解釋，現在仍有不少人蝸居環境惡劣的劏房，故盡量先以公屋紓緩及解決，長遠在下一階段，將有較多空間調整資助出售房屋比例，滿足年輕人殷切的置業願望。她說不會輕易「丟掉」房屋階梯，正如「辣招」是政府工具，「撤辣」非「埋葬了機器」，只是暫時調校至零；又指社會在每一階段會面對不同問題，既然難得訂立了機制，便應留下應對。

她稱有些房屋階梯的推行步伐和供應會因時制宜放慢和減少，但政府會保持一定靈活度，適時加快或增加，舉例推出「樂建居」（私人興建資助出售房屋先導計劃）時原計劃去年底推出東涌地皮，但該區當時有多個項目流標，故當局不會「硬推」，會留意市場發展適時公布。

另外，早前私樓樓價下跌，多個資助出售項目市值折扣率較接受申請時少，「居屋2023」去年推出時以市價六二折定價，今年1月選樓時簽訂的買賣合約折扣率為30%，變相以市價七折發售。何永賢認為居屋定價機制對買居屋的人十分公道，因實際折扣率會記錄在案，15年後業主若希望在公開市場出售單位，需補地價的百分比只會是30%而非38%；「相反樓價升時，眼前好似着數了，不過未來就須反過來補多些價給政府。現時政府沒考慮更改機制」。

（明報65．專訪）

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