李兆波：幫助未必長 長遠港要升級

李表示，新增8個城市部分本地生產總值不算高，亦距香港頗遠，對能否促進本港旅遊業未太樂觀，因當地人來港需支付機票及酒店開支，或影響在港進一步大額消費意欲。但他舉例，內蒙古呼和浩特有經營礦業人群，相信有高消費力。

李又稱，對這些城市而言，他們亦有其他鄰近旅遊地方可選擇前往，不一定選擇來港旅遊，故香港中長期仍要思考如何提升自身競爭力。他舉例，當想起旅遊城市，一般人會有一些聯想，舉例泰國有寺廟、台灣有溫泉及鳳梨酥、日本有神社，澳門則可感受昔日殖民管治遺下的「葡國風情」。他說，香港以點心聞名，但鄰近廣州亦有同樣特色；而演唱會在全球各地巡迴舉行，不一定為本地旅遊業帶來長遠影響，香港需思考有否獨特文化以爭取旅客。

零售界歡迎 議員盼做好配套

零售管理協會昨發稿稱，明白現時旅客訪港消費模式有轉變，着重文化深度旅遊，並非只着重購物消費，業界將繼續自強不息、提升競爭力，並致力推動香港成為「購物體驗天堂」。民建聯立法會議員鄭泳舜昨表示，香港18區旅遊資源豐富，如歷史建築、特色小店食店等，尚待發掘及推介，期待社會共同做好規劃與配套，以增加本港旅遊亮點。