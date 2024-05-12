內蒙人期待看海 有稱增直航始吸引

稱團隊簽注亦可自由行 誘因不大

現居呼和浩特的任小姐認為，香港的城市景觀、人文和美食具吸引力，亦聽聞住房條件差，部分地區較老舊。她續稱有朋友五一長假透過團隊簽注來港自由行，不解兩種簽注有何不同，又說「小紅書」等社交平台關於開放自由行的討論頗少。

同樣來自呼和浩特的郭小姐從未來過香港，認為香港有「購物天堂」美譽，希望有機會能來港「買包包」，又說個人簽注和團隊簽注現已無本質區別，若有更多配套措施，如增加直飛航班，可提供更大誘因。她續稱，呼和浩特本身鐵路不發達，多數需先到北京轉程，認為兩地有直飛航班已足夠方便。

來自青海西寧的馬小姐則說，近期在微信朋友圈、小紅書等社交平台見到許多人來港旅遊，自己亦被香港的「霓虹燈」等都市風光吸引，且香港對比外國，無語言障礙，更適合一家老小出遊。不過，她無奈稱因是回族人，「比較敏感」，護照或港澳通行證審批很嚴格，以至於仍未有港澳通行證。