明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

內蒙人期待看海 有稱增直航始吸引

【明報專訊】內地新增8個內地城市可來港澳個人遊，分別位於內地東北、西北、西南地區，與本港距離較遠。有從未來港的內蒙古呼和浩特居民表示，新政策實施後簽注程序可更簡化，可增加來港旅遊誘因，稱香港沿海風光對北方人吸引力大；亦有另一呼和浩特居民稱，團隊簽注亦能自由行，新政策誘因不大，認為增加兩地直航更能吸引當地人來港。

稱團隊簽注亦可自由行 誘因不大

現居呼和浩特的任小姐認為，香港的城市景觀、人文和美食具吸引力，亦聽聞住房條件差，部分地區較老舊。她續稱有朋友五一長假透過團隊簽注來港自由行，不解兩種簽注有何不同，又說「小紅書」等社交平台關於開放自由行的討論頗少。

同樣來自呼和浩特的郭小姐從未來過香港，認為香港有「購物天堂」美譽，希望有機會能來港「買包包」，又說個人簽注和團隊簽注現已無本質區別，若有更多配套措施，如增加直飛航班，可提供更大誘因。她續稱，呼和浩特本身鐵路不發達，多數需先到北京轉程，認為兩地有直飛航班已足夠方便。

來自青海西寧的馬小姐則說，近期在微信朋友圈、小紅書等社交平台見到許多人來港旅遊，自己亦被香港的「霓虹燈」等都市風光吸引，且香港對比外國，無語言障礙，更適合一家老小出遊。不過，她無奈稱因是回族人，「比較敏感」，護照或港澳通行證審批很嚴格，以至於仍未有港澳通行證。

上 / 下一篇新聞