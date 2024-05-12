自由行多8市4無直航 將商開 包括哈爾濱拉薩西寧 累計59市涵所有省會

【明報專訊】國家出入境管理局昨公布，再開放多8個城市可「自由行」訪港，累計擴至59個城市，涵蓋內地所有省會，本月27日起生效。特首李家超昨表示，新增8市皆為省會城市，「人口多、經濟增長大」，冀可進一步提振香港旅遊、零售等業界。現時8市僅5市有航班抵港，其中4市為直航，文化體育及旅遊局長楊潤雄稱，政府會與相關機構及旅遊業界協調溝通，建立和提升香港與8個城市的直航運力。身兼特首政策組社會發展專家組成員的美麗華集團首席營運總裁陳宗彝期望，政府更進一步開放高鐵及航班可直達香港的26個城市，以便可「自由行」抵港。
新增8個內地赴港「自由行」城市包括山西省太原市、內蒙古自治區呼和浩特市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、青海省西寧市、寧夏回族自治區銀川市、新疆維吾爾自治區烏魯木齊市。
李：高消費群城市 可提振各業
李家超昨在新聞稿表示，新增8市皆為省會，人口多、經濟增長大，是高消費群城市，將有力提振香港旅遊業、零售業、餐飲業、酒店業及相關行業，同時推動香港與不同省會城市居民的雙向奔赴。李期望，香港與8個城市居民的交往隨着「個人遊」計劃的優化日趨頻密。政務司長陳國基稱，中央擴大自由行城市，將為本港旅遊業以至零售、餐飲、酒店等相關行業，帶來更大「人氣」和「財氣」，注入更大活力和動力。
翻查機管局網頁未來兩周離港及抵港航班，新增「自由行」8市中，有5個有航班抵港，其中4個為直航，包括太原、蘭州、銀川及烏魯木齊，每周班次兩三對不等；至於呼和浩特則經昆明再抵港，每周有4對航班。而哈爾濱、拉薩、西寧則在未來兩周暫未有任何航班往來香港。
下月擬增哈爾濱烏魯木齊航班
機管局昨表示，航空公司已計劃下月增設往來哈爾濱及加密往來烏魯木齊的航班。楊潤雄稱，政府各部門會與相關機構及旅遊業界加強協調和保持溝通，建立和提升香港與8個城市的直航運力，同時確保口岸、旅遊設施、酒店及公共交通網絡等運作暢順，迎接旅客到訪。
26市有交通直達 陳宗彝倡納入
陳宗彝回應本報查詢稱，早前受特首政策組經濟發展專家組成員、恒基地產主席李家誠委託，去年10月就「自由行」政策向政府交研究報告，有17個高鐵可直達香港及9個飛機有直航抵港的城市以往未納入「自由行」。他認為最新增8個城市進展「太慢、太保守」，建議當局一次過開放相關的26個城市「自由行」訪港。
陳宗彝解釋，去年7月每日有1.7萬多個酒店空房，以內陸機一日一班計，每班200人，即使全面開放，本港酒店仍有足夠承載力。他又說，城市距離愈遠，愈易帶來高消費旅客，旅客會因不能時常輕易前往而更闊綽。他又預計，如旅客人數上升可帶來「擠出效應」，即旅客人數多於酒店房供應時，消費力較低者會轉而去鄰近城市，擠出低消費客群，留下更高消費旅客。
盼深成港「國內線機場」 納63市
長遠而言，陳宗彝稱，下月下旬深中通道深圳側接線開通，由深圳機場到深圳灣車程將縮至20分鐘，可作為本港的「國內線機場」，期望當局可逐步讓深圳機場國內線航點的63個非自由行城市，也成為自由行城市。
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