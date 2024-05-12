自由行多8市4無直航 將商開 包括哈爾濱拉薩西寧 累計59市涵所有省會

新增8個內地赴港「自由行」城市包括山西省太原市、內蒙古自治區呼和浩特市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、青海省西寧市、寧夏回族自治區銀川市、新疆維吾爾自治區烏魯木齊市。

李：高消費群城市 可提振各業

李家超昨在新聞稿表示，新增8市皆為省會，人口多、經濟增長大，是高消費群城市，將有力提振香港旅遊業、零售業、餐飲業、酒店業及相關行業，同時推動香港與不同省會城市居民的雙向奔赴。李期望，香港與8個城市居民的交往隨着「個人遊」計劃的優化日趨頻密。政務司長陳國基稱，中央擴大自由行城市，將為本港旅遊業以至零售、餐飲、酒店等相關行業，帶來更大「人氣」和「財氣」，注入更大活力和動力。

翻查機管局網頁未來兩周離港及抵港航班，新增「自由行」8市中，有5個有航班抵港，其中4個為直航，包括太原、蘭州、銀川及烏魯木齊，每周班次兩三對不等；至於呼和浩特則經昆明再抵港，每周有4對航班。而哈爾濱、拉薩、西寧則在未來兩周暫未有任何航班往來香港。

下月擬增哈爾濱烏魯木齊航班

機管局昨表示，航空公司已計劃下月增設往來哈爾濱及加密往來烏魯木齊的航班。楊潤雄稱，政府各部門會與相關機構及旅遊業界加強協調和保持溝通，建立和提升香港與8個城市的直航運力，同時確保口岸、旅遊設施、酒店及公共交通網絡等運作暢順，迎接旅客到訪。

26市有交通直達 陳宗彝倡納入

陳宗彝回應本報查詢稱，早前受特首政策組經濟發展專家組成員、恒基地產主席李家誠委託，去年10月就「自由行」政策向政府交研究報告，有17個高鐵可直達香港及9個飛機有直航抵港的城市以往未納入「自由行」。他認為最新增8個城市進展「太慢、太保守」，建議當局一次過開放相關的26個城市「自由行」訪港。

陳宗彝解釋，去年7月每日有1.7萬多個酒店空房，以內陸機一日一班計，每班200人，即使全面開放，本港酒店仍有足夠承載力。他又說，城市距離愈遠，愈易帶來高消費旅客，旅客會因不能時常輕易前往而更闊綽。他又預計，如旅客人數上升可帶來「擠出效應」，即旅客人數多於酒店房供應時，消費力較低者會轉而去鄰近城市，擠出低消費客群，留下更高消費旅客。

盼深成港「國內線機場」 納63市

長遠而言，陳宗彝稱，下月下旬深中通道深圳側接線開通，由深圳機場到深圳灣車程將縮至20分鐘，可作為本港的「國內線機場」，期望當局可逐步讓深圳機場國內線航點的63個非自由行城市，也成為自由行城市。

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