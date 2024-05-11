8吋長釘擊頭 球場劃線女工命危

插草地拉線用 康署稱疑強風吹起

康文署回覆表示，昨早約9時18分，香港仔運動場一名女一級工人做場地草地保養工作時，懷疑因強風關係，一支用作拉線的約8吋長釘被吹起，擊中其頭部。署方正與相關部門調查事故起因。工業傷亡權益對事件表示關注，意外後派職員到醫院了解情况及協助傷者家屬。

67歲傷者姓郭，送瑪麗醫院搶救後情况危殆。警方昨早9時許接獲職員報案，指女工在香港仔運動場草地足球場工作時，被一支飛脫的長釘擊中頭昏迷。警員事後在草地足球場近龍門與禁區位置調查，並向其他工人查問。

現場所見，球場近角球位置放有兩個線輪，線輪白繩經過禁區伸延至另一端角球位置附近，地面亦有兩桶疑用作劃線的白色粉末。勞工處人員其後到場，撿起綁上白繩的長釘拍照存檔，並拉尺量度不同地點的距離。據了解，工人用繩綁緊類似露營用的長釘，將繩拉成直線後，再把長釘插入草地固定，以便沿長繩劃界線。

翻查資料，香港仔運動場於1971年啟用，包括6線400米跑道，有蓋及無蓋看台共可容納9000名觀眾。場地不時供學校租用作運動會，以及由足總租用舉行賽事，包括今日下午3時的足總盃準決賽，由理文對深水埗。康文署回覆稱，香港仔運動場昨日沒有活動，今日的活動不受事件影響。