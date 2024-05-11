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體育園奪命事故 承建商協興工程「停賽」

【明報專訊】啟德體育園周三（8日）發生致命工業事故，升降台操作員被夾於工作台與金屬構築物之間，送院不治。發展局昨表示，按規管機制暫停涉事承建商及分包商競投工務工程資格，待審視及確信其具備有效安全管理系統才考慮恢復；有關規管行動適用於未來的招標，以及已投標但尚未批出的工程合約。翻查資料，涉事承建商為協興工程有限公司；據悉分包商為應力工程有限公司。有立法會議員支持做法，強調保障工人生命、做好職業安全更重要。

分包商亦停 應力工程：需時了解

啟德體育園昨回覆稱，對發展局暫停涉事承建商及分包商競投工務工程的資格沒有補充。應力工程回應稱需時了解情况，暫未有回覆。本報曾向協興工程查詢，截稿前未有回覆。

發展局表示，涉事承建商及分包商分別為轄下「認可公共工程承建商名冊」及「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」內的承建商，昨已發通知，暫停其相關工務工程類別的投標資格。局方昨更新網頁，現時協興工程在「建築丙組」類別，以及應力工程在「道路隔音屏障透明板」類別均顯示取消投標資格。

工權會：給警號未符安全代價高

局方往後亦會因應調查結果，按需要對涉事承建商及分包商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格期限，甚至從「認可名冊」除名。據建築署網頁顯示，協興工程承建多個基本工程項目，包括立法會綜合大樓擴建計劃、加路連山道興建區域法院等。

工聯會立法會議員郭偉强相信暫停競投工程對承建商具阻嚇力，儘管對投標有一定影響，但保障工人生命、做好職業安全更重要，「很難與其他事妥協或抵銷」。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文形容有關做法給業界一個很大警號，「（知道）如果安全未能符合某些標準，或者發生意外時，代價是高的」，惟預計部分工人生計或受影響。

建造業議會昨按「註冊專門行業承造商制度」規管行動機制，暫停涉事註冊公司所有指定行業、工種及專長項目的註冊資格，待完成獨立安全審核，並達滿意程度，才考慮解除。

協興工程為協興建築集團成員公司，該集團由新創建集團全資擁有，去年周大福企業以約217億元，向新世界收購其持有約23.8億股新創建股份。協興工程近年涉多宗致命工業意外，包括2021年一名工人在粉嶺皇后山建築地盤安裝鋁窗玻璃時墮斃；2022年5月將軍澳建築地盤拆卸升降機槽工作平台時，平台部件倒塌壓斃一名工人。

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