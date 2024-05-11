曾健超七警案罪成 未停牌被指「放生」

社工註冊局是根據《社會工作者註冊條例》成立的法定機構，運作受《條例》規管。成員組成方面，《條例》規定註冊局每屆任期3年，成員15人，其中8人由註冊社工選出，6人由特首委任，餘下1人為社署署長或其代表。

15席8民選產生 多「開明派」

目前註冊局民選任成員，較政府委任成員連社署代表多一人，而近年被視為「民主派」的社工組隊參選並奪得全數選任議席，過往有建制派議員要求政府增加更多業外成員。

2021年由被視為「開明派」社工組成7人團隊參選，當時合共由15名社工爭取8個選任席位，最終7人團隊包括陸鳳萍、鍾威麟、何詩敏、黃錦娟、林昭寰、爭取連任的伍銳明、前學民思潮成員黎汶洛全數當選，另一候選人陳國邦亦當選。目前由伍銳明擔任註冊局主席，由特首委任的成員則包括懲教署前署長單日堅、香港再出發大聯盟共同發起人兼大律師范凱傑等。