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曾健超七警案罪成 未停牌被指「放生」

【明報專訊】社會工作者註冊局掌控社工註冊、續牌、違紀投訴等事宜。近年該局為被裁定違反刑事罪行社工續牌的決定曾惹爭議，包括於2014年佔領運動時遭七警毆打的曾健超，於2016年被裁定一項襲警及兩項拒捕罪成，被投訴違反社工專業操守，註冊局轄下紀律聆訊委員會建議停牌半年，惟註冊局最終決定發書面警告，被建制派質疑「放生」。曾健超在2018年當選社工註冊局成員。

社工註冊局是根據《社會工作者註冊條例》成立的法定機構，運作受《條例》規管。成員組成方面，《條例》規定註冊局每屆任期3年，成員15人，其中8人由註冊社工選出，6人由特首委任，餘下1人為社署署長或其代表。

15席8民選產生 多「開明派」

目前註冊局民選任成員，較政府委任成員連社署代表多一人，而近年被視為「民主派」的社工組隊參選並奪得全數選任議席，過往有建制派議員要求政府增加更多業外成員。

2021年由被視為「開明派」社工組成7人團隊參選，當時合共由15名社工爭取8個選任席位，最終7人團隊包括陸鳳萍、鍾威麟、何詩敏、黃錦娟、林昭寰、爭取連任的伍銳明、前學民思潮成員黎汶洛全數當選，另一候選人陳國邦亦當選。目前由伍銳明擔任註冊局主席，由特首委任的成員則包括懲教署前署長單日堅、香港再出發大聯盟共同發起人兼大律師范凱傑等。

相關字詞﹕曾健超 社署 社工 社工註冊局

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