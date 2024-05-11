社工註冊局被轟5罪 「須更護國安」 孫玉菡：有必要完善管治 消息：修例增委任比例

最快下周交代修例 註冊局換屆前解決

社工註冊局主席伍銳明今日凌晨以電郵回覆本報，稱勞福局對註冊部分陳述「情况與事實未能完全相符」及「對註冊局並不公平」（見表）。孫玉菡其中一項指控是註冊局至今未採取具體行動建立機制，禁止被裁定犯了危害國家安全罪行的人成為註冊社工。註冊局稱去年曾邀請勞福局官員開會商議，而因應註冊局獲得的法律意見與勞福局相異，註冊局已再次邀請勞福局官員會面，至今未收到勞福局回應。伍表示，政府於2022年已把「危害國家安全的罪行」納入《社會工作者註冊條例》附表2，並已生效，所以不存在所謂「無執行相關要求」。

註冊局：國安罪納條例附表 非「無執行」

3年一屆的註冊局由15名成員組成，包括8名民選和6名特首委任成員，餘下1席是社署署長或其代表。今屆任期明年1月15日屆滿，選舉一般12月舉行。

孫斥涉暴動者入紀委備選小組

孫玉菡昨在勞福局facebook發文羅列註冊局五宗罪，形容「尤其令人擔心」的事件，包括有申請社工註冊或續牌者曾犯嚴重罪行，雖然註冊局有成員強烈反對，但該局仍以多數票批准。他不點名提到雖然註冊局有成員強烈反對，但仍以多數票通過委任一名正在由法庭處理其暴動控罪的社工加入紀律委員會備選委員小組。本報早前報道勞福局曾要求註冊局重新考慮涉及「陣地社工」成員陳虹秀出任該小組成員的提名。

《港區國安法》實施後，政府將危害國家安全罪行納入《條例》附表2，孫玉菡稱註冊局至今未採取行動建立機制，禁止被裁定犯了危害國安罪行者成為社工，又批評註冊局行徑嚴重偏離條例精神，有必要「完善」註冊局管治。

委任成員認同偏離職能

社工註冊局委任成員范凱傑說認同相關例子，證明註冊局偏離法例賦予的職能。至於坊間擔心改制後對曾干犯嚴重罪行的社工「趕盡殺絕」，他說未獲悉當局具體做法，但相信日後註冊局會保留「少數服從多數」，同樣會花相應時間討論，不擔心會「趕盡殺絕」。

立法會福利事務委員會主席管浩鳴認同修例，建議可考慮加大業外成員比例，從而在處理較具爭議社工續牌時可「睇得闊少少」，增加客觀性。他說暫未收到政府通知，不知修例時間表，相信可能趕在暑假前處理，「無理由等3年啦」。

管浩鳴撐修例 陳虹秀：仍是無罪身

本身是社工的工聯會立法會議員鄧家彪批評註冊局曾放過涉社會運動違法或其他嚴重刑事罪行的社工，形容註冊局業界代表如「集團式壟斷」，「予人感覺政治化」，歡迎政府處理問題及藉修例改變註冊局組成。民建聯立法會議員李世榮稱，若註冊局運作有偏離，「肯定要撥亂反正，打破隻手遮天」。

陳虹秀涉2019年8月31日灣仔暴動案，翌年被裁定表證不成立，律政司就其暴動罪脫上訴得直，案件發還重審，陳擬不認罪。陳虹秀稱自己擁有服務復康者及院舍的豐富經驗，目前仍是「無罪之身」，對當局說法感無奈。她提到以往部分社工有案底，但經讀書及更生後選擇服務有需要的人，註冊局亦不會「一竹篙打一船人」。

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