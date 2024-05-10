平機《導盲犬指南》 教各界提供便利

5年7投訴求職入處所遇阻

本港現有逾50隻已受訓並正服役的導盲犬。平機會表示，近5年接獲7宗視障者投訴，表示因攜同導盲犬而不獲提供服務或被拒進入處所，或求職時受歧視。平機會行政總監（營運）朱崇文稱投訴雖不多，但不代表社會上沒相關問題，認為有需要讓各界明白視障者與導盲犬需要。

近日一段網片顯示有導盲犬使用者在港鐵遭人指罵，並質疑穿導盲犬背心的狗為何可上車；平機會方面表示並非因近日事件才籌備指南。朱說，《殘疾歧視條例》或未涵蓋上述爭執歧視情况，認為事件源自市民對導盲犬認識不足，「因此更需要這些指引，當法例無法處理時，就需要大家互諒互讓」。

怕狗敏感為由 的士不時拒載

指南經諮詢本地導盲犬服務機構和視障者，並參考其他地區相關法律保障後製作。平機會高級政策、研究及訓練主任馬焯堅說，大部分受訪導盲犬使用者稱曾被的士司機拒載，或被收5元額外費用，更有人曾連續被3名司機以怕狗和敏感為由拒載；亦有受訪者稱曾在餐廳被侍應以無位為由拒絕款待，但同行友人看到仍有空位。

導盲犬Happy自7年前陪伴視障者陳貫霞（Koonie）生活。Koonie憶述多年前在巴士被司機指「No Dogs」，她表明Happy是導盲犬後，她仍被質疑是否盲人；她亦不時被餐廳以「不准狗進入」而拒絕，「畀你入到去又點？如果對你態度唔好，都係會唔開心」。配對導盲犬前，她曾有數年使用白杖，認為兩者「差好遠」，舉例Happy懂聽從指令，尋找樓梯、閘門、垃圾桶等，若只用白杖則需靠聽「噠噠噠」聲找電梯方向，又怕擺動白杖會碰到人。

平機會建議市民遇見導盲犬時可「三不一問」，即不拒絕、不干擾及不餵犬，並主動詢問使用者需否協助。該會提醒若間接歧視殘疾人使用導盲犬，包括施加無理據的劃一要求，或屬違法。