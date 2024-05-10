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有發展商倡洪水橋商業地加住宅 倘政府拒調整 或棄原址換地

【明報專訊】北部都會區發展元朗洪水橋／厦村新發展區內指定用地，邀請土地持有人申請原址換地，其中第二期申請4月底屆滿，地政總署暫收9宗申請，一宗獲接納進一步處理，其餘仍在審理。有主要發展商表示鄰近擬建港鐵洪水橋站、約1000萬方呎的商業樓面，規模與整個九龍站項目的商住總樓面相若，而目前市况不景，發展商對發展商業項目趨審慎，建議政府加入住宅元素，並表明若政府不考慮調整土地用途，或放棄接納補價建議書。

消息：若批准恐變發展商主導

政府消息人士稱，現時原址換地安排非鐵板一塊，惟須顧及不同因素，包括發展規劃能否配合整體發展；有關用地已作規劃申請，質疑容許更改用途會否對其他發展商不公，倘批准個別發展商調整商業和住宅樓面，恐完全推翻政府主導規劃發展，最終變發展商主導。另一消息人士稱，當局已知悉該發展商的建議，需審慎研究是否採納，暫未有明確取態。

千萬呎相若九龍站項目

發展商：市况不景趨審慎

經過3年疫情，營商模式改變，傳統辦公室需求下跌。有主要發展商表示，本港寫字樓空置率短期難改善，參照世界各地，不少商業核心區（CBD）正轉向中央活力區（Central Social District，簡稱CSD），融合居住、工作及休閒玩樂元素。該發展商舉例，九龍站發展正是採混合用途，總樓面1000萬方呎，與上述洪水橋／厦村新發展區第二期商業樓面相若。

該發展商表示，是次原址換地申請及磋商時間太短，約一年就需完成補地價，而金額動輒涉數百億元，還未計發展成本，在市况前景不明朗下，對項目趨審慎態度，建議政府分階段補地價，或先集中發展已有基建配套的土地，並延長完成換地基本條款的期限。

該發展商表明，若政府不考慮調整土地用途，或會放棄接納補價建議書。翻查資料，恒地及新地在該處一帶擁有大量土地，市場估計兩家發展商亦有申請原址換地。

就該區原址換地申請，發展局回覆收到9宗申請，其中1宗（發展商為億京）已獲接納作進一步處理，餘下6宗涉商業用地、1宗涉住宅用地、1宗涉現代產業用地。局方透露，地政總署擬短期內公布該新發展區原址換地標準補價，而就第二期發展範圍內換地申請，接納具約束力基本條款建議（包括補地價金額）的期限為明年3月31日，相信有足夠時間商討。為配合開展工程，政府無意延長期限。

政府：時間足 無意延期限

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，政府銳意將洪水橋／厦村發展為新界西北最大商業樞紐（CBD3），惟疫情令商用物業需求降低，發展商建議加入住宅元素，情况如啟德新發展區，在發展時計劃打造為本港第二個商業核心區（CBD2），但早前出售商業地多流標，要將原商業地改為住宅地。他說，啟德於疫情時部分用地興建防疫設施，現又加入簡約公屋，令發展區定位變模糊。他認為新發展區規劃要作多方面考慮，如商業與住宅發展的交通負荷已截然不同，若加入住宅元素，整體規劃亦要調整。

相關字詞﹕新地 恒地 地政總署 發展局 洪水橋/厦村新發展區

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