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哥球會覆核環評 指沒充分諮詢不公 稱球場80棵有機會納古樹 報告隻字不提

【明報專訊】政府去年收回粉嶺高爾夫球場32公頃土地，其中9.5公頃計劃用作興建少於1.2萬伙公屋。反對建屋的香港哥爾夫球會申請司法覆核，爭取推翻通過環境影響評估報告的決定，昨於高等法院原訟庭審理。球會一方批評，環保署批出環評報告時未充分諮詢公眾，涉及程序不公，而場內有80棵未經註冊的古樹，環評報告沒有提及辨識古樹，是本案關鍵。

入稟方為香港哥爾夫球會，由資深大律師余若海代表；答辯方為環保署長，由資深大律師袁國強代表。法官高浩文去年8月批准暫緩執行環評程序的命令，直至司法覆核有結果為止。案件昨開庭正審，料需時3日。

稱土拓補資料後無再諮詢公眾

余若海甫開庭稱，環保署審批環評報告涉不公平，例如土木工程拓展署曾提交補充生態研究資料，環保署無再諮詢公眾便批准環評報告。根據《環評條例》，環保署應作有意義的公眾諮詢，公眾接受全面資訊才討論。余提到，答辯方解釋土拓署的資料和環評結果一致，不必再次諮詢，余批評是繞過（bypass）諮詢過程，剝奪公眾參與決策的機會。

提交數據未納環署考慮

余若海又稱，球會曾提交資料和數據，環保署沒有回覆和納入考慮，對重要的資料置之不理，做法不合理和不公平。余表示，環保署曾解釋環評條例設時限，不再受理新的資料，但政府部門除了顧及行政效率，亦應確保程序公義。

余提及，根據土拓署環評報告，政府沒有在高球場發展範圍內發現記錄在冊的古樹，不過球會一方的園境師調查發現，場內有80棵有潛質列為古樹名木的大樹。余解釋，高球場目前是租用土地，場內的古樹未納入名冊，惟80棵大樹相當有潛質，應視為珍貴的景觀資源，而非在環評報告隻字不提。

余若海引述土拓署2017年對公眾意見的回覆，署方承諾嘗試辨識高球場內的古樹，並考慮不同緩解措施，包括保留或移植樹木。余質疑，土拓署曾作出承諾，環評報告卻未提及辨識古樹，反映署方忽視跟進調查工作，亦沒有妥善回應公眾關注；一旦落實建屋計劃會斬去大批樹木，影響生態平衡。

質疑補償植樹方案

余又提到，環評報告列出補償種植方案，擬預留區域移植樹木，不過土拓署沒有妥善調查樹木原先的數量和位置，就算在新的林地種樹，樹木未必有足夠空間生長。聆訊今續，余將繼續就建屋的生態影響陳辭，包括場內的飛蛾及蝙蝠等。

【案件編號：HCAL1258/23】

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相關字詞﹕高等法院 司法覆核 環保署 環評報告 粉嶺高球場 香港哥爾夫球會

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