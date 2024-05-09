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亞洲網盟：評估裁決執行方式 林定國：將促網絡商移除內容

【明報專訊】上訴庭昨在判辭表示，頒發《願榮光歸香港》禁制令有助說服網絡供應商刪除有問題（problematic）的影片，因片段多數由匿名用戶發布，當局難以檢控所有人。律政司長林定國昨表示，政府下一步會依據法庭判決與相關網絡供應商溝通，請求或要求他們移除相關內容。代表Google、Meta、X與蘋果等科企的亞洲網路聯盟（AIC）表示，將評估裁決的執行方式及對企業的影響；又稱相信自由開放的互聯網是香港銳意成為國際創科中心的基礎。

違禁令32影片 至昨晚27段未下架

法庭禁制令附上32條網址，內為32段《榮光》相關YouTube影片，包括《榮光》MV和二次創作版本等。截至昨晚9時，27段影片未見下架，當中23段可公開瀏覽。

上訴庭在判辭解釋，透過網路供應商下架影片是較有效做法；儘管網絡供應商沒有參與本案，部分公司已表明若法庭頒令，將配合政府要求。被問若網站不下架，政府會否「封網」，林定國重申判辭指網絡供應商已公開其內部政策，並願意遵從法院命令，故無理由懷疑他們會言而無信。

湯家驊：違禁令屬藐視法庭 不等同犯國安

資深大律師湯家驊表示，違反禁令屬藐視法庭罪，不涉刑事罪行，亦不等同干犯國安罪行，但不排除可分別被控。被問到個人聆聽《榮光》會否違反禁令，他稱禁令針對的是禁令上提及的4種行為，與所有其他行為無關。湯家驊又說，禁令沒有域外效力，能否提控取決於涉事公司或人是否在港；相信網絡供應商可限制在海外上載的違禁影片無法在港上下載。

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例風波 林定國 禁制令 願榮光歸香港

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