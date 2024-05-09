官：不牽涉表達自由 新聞研究活動不受限

上訴庭在判辭表示，法庭有責任確保禁令不會干預表達自由，若禁令牽涉任何基本權利，法庭一般審視施加的限制是否合憲，並考慮3點：一、禁令條款清晰；二、禁令範圍不得比刑事法律更闊；三、法庭不會開放式考慮每項權利，僅根據案情考慮所涉權利。上訴庭引述律政司一方表示，《榮光》歌曲本身（per se）不會被禁止，禁令只針對4項違法發布行為。

上訴庭考慮後信納，禁令範圍不會比刑事法律更寬廣，禁令亦顧及言論自由，容許合法的學術及新聞活動。上訴庭提到，律政司一方接納禁令有例外情况，學術及新聞活動是最明顯例子，日後若有其他人受禁令影響，可向法庭提申請。

律政司上訴時投訴，法官陳健強錯誤判斷禁令無效，尋求推翻裁決。上訴庭在判辭提到，陳官拒批禁令的理據不成立，但上訴庭不接納這一類批評，即法官沒有採用大律師主張的方法批出禁令，就是沒有履行保障國安的職責。

（反修例風暴）