明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

官：不牽涉表達自由 新聞研究活動不受限

【明報專訊】原訟庭法官陳健強早前裁定《願榮光歸香港》禁令帶來「寒蟬效應」，令無辜者擔心法律後果，首席法官潘兆初、上訴庭副庭長朱芬齡和上訴庭法官彭寶琴昨日在判辭表示，寒蟬效應只是潛在影響，禁令規限的4項發布行為不牽涉表達自由，因「表達自由不是干犯刑事罪行的許可」。律政司長林定國昨重申禁令無忽略言論自由，法庭也認定禁令沒構成不合理限制，正常新聞及學術活動不受影響。

上訴庭在判辭表示，法庭有責任確保禁令不會干預表達自由，若禁令牽涉任何基本權利，法庭一般審視施加的限制是否合憲，並考慮3點：一、禁令條款清晰；二、禁令範圍不得比刑事法律更闊；三、法庭不會開放式考慮每項權利，僅根據案情考慮所涉權利。上訴庭引述律政司一方表示，《榮光》歌曲本身（per se）不會被禁止，禁令只針對4項違法發布行為。

上訴庭考慮後信納，禁令範圍不會比刑事法律更寬廣，禁令亦顧及言論自由，容許合法的學術及新聞活動。上訴庭提到，律政司一方接納禁令有例外情况，學術及新聞活動是最明顯例子，日後若有其他人受禁令影響，可向法庭提申請。

律政司上訴時投訴，法官陳健強錯誤判斷禁令無效，尋求推翻裁決。上訴庭在判辭提到，陳官拒批禁令的理據不成立，但上訴庭不接納這一類批評，即法官沒有採用大律師主張的方法批出禁令，就是沒有履行保障國安的職責。

（反修例風暴）

相關字詞﹕言論自由 臨時禁制令 反修例風波 願榮光歸香港

上 / 下一篇新聞