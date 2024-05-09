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律司得直 上訴庭：特首證明書研判具風險 法庭須接納 《榮光》頒禁令 禁4項意圖傳播

【明報專訊】律政司就反修例歌曲《願榮光歸香港》申請臨時禁制令，昨日獲裁定上訴得直，上訴庭頒發禁令，新聞工作和研究活動則不受限制。上訴庭在判辭指出，特首根據《港區國安法》發出「證明書」，研判具煽動意圖下傳播《榮光》構成國家安全風險，法庭必須完全接納證明書的評估，對此「絕對遵從」。判辭提到，《榮光》現時在網上廣泛流傳，單靠刑事檢控不足以解決問題，否則繼續有損國安。

特首李家超昨晚在facebook表示歡迎裁決，指禁令有效維護國安及國歌尊嚴，可令市民明白有關行為違法，同時保障市民依法享有的自由。律政司長林定國說，《榮光》用作煽動提倡「港獨」，判辭顯示法庭考慮到政府提交的證據，同意有必要頒令。

李家超：禁令有效護國歌尊嚴

上訴庭引律政司：《榮光》歌曲本身不會被禁

律政司去年6月入稟申請《榮光》臨時禁制令，原訟庭法官陳健強拒批禁令。事隔逾11個月，上訴庭昨撤銷原審裁決，批出臨時禁制令，禁止以分裂國家、侮辱國歌及煽動等4項意圖傳播《榮光》，但新聞工作和研究活動不受限制，又引述律政司一方指出，《榮光》歌曲本身（per se）不會被禁止（見表及詳見另稿）。

上訴庭引述終院在英國大狀Tim Owen案的判辭指，法院須對國家安全因素給予最高比重。上訴庭表示，《港區國安法》和本港所有刑事、民事法律一樣並行，惟單靠刑事法律起訴危害國安罪行，不足以維護國安；刑事起訴不是保障國安的唯一手段，民事法律須在適當情况下提供協助。

上訴庭稱基於憲法原因，評估和應對國安風險的責任落在行政機關，而不是法庭；行政部門擁有經驗、資源和獲取情報的渠道，可判斷國安風險，法院則專注解讀和運用法律；就本案而言，特首李家超去年7月以國安法第47條向法庭發證明書，指4項涉傳播《榮光》的行為構成國安風險，而民事禁令有助減低風險。上訴庭認為，政府肩負維護國安重任，特首證明書對法院具約束力，法庭必須全盤接納證明書的評估，「這是絕對意義上的遵從」（That is deference in its absolute sense）。

稱仍有司法角色 審視有否礙人權公平審訊

不過，上訴庭指法庭仍有司法角色，負責審視決定有否影響人權和公平審訊等。上訴庭表示，行政部門基於國安所作出的決定，不會免於司法審查；但若證明政府的國安考慮屬實，法庭就不會以自己的觀點取代決定維護國安所需的措施。上訴庭強調法庭不會越界「闖入屬於行政部門專享的國安領域」，法庭亦不會試圖以自己的觀點取代行政部門的看法。

據律政司早前庭上引述警員誓章，指《榮光》將2019年以來的非法暴力示威「浪漫化」，甚至用作傳播分裂國家思想。上訴庭提到，《榮光》現仍在網上廣泛流傳，若歌曲被誤認為「國歌」或激發港獨情緒，有必要立即停止違法傳播，頒下禁令具迫切性。

上訴庭批評，涉違法傳播《榮光》的被告顯然無視法律，導致公眾誤解歌曲意思，反映只靠刑事檢控無法維護國安；禁令會對實際或潛在違法者產生阻嚇作用，有助消除公眾誤解。上訴庭認為《榮光》涉及的刑事問題嚴重，法庭須立即干預，否則無法彌補對國安的損害。

律政司除了就禁令上訴，亦要求法庭宣告禁令附上的32條《榮光》片段屬於禁令禁止的範圍。上訴庭稱證據清楚表明，32條影片具煽動分裂意圖或將《榮光》誤認為「國歌」，信納有關影片具備犯罪意圖及犯罪行為，裁定片段違反禁令限制。

【案件編號：CACV274、CAMP303/23】

明報記者

（反修例風暴）

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相關字詞﹕上訴庭 林定國 李家超 臨時禁制令 願榮光歸香港 反修例風波

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