明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

港大醫科生研AI製溫習Flash Card 吸全球10萬用戶

【明報專訊】不少學生會製作記憶卡片（Flash Card）幫助溫習，惟以人手逐張製作需時。兩名港大二年級醫科生張天俊及陳志誠，針對龐大的醫科課程內容，研發以AI製作記憶卡片的網上平台「PDF2Anki」，大減人手製作時間。當初他們設計平台只為自用，但拍片上網分享後，吸引來自106個國家或地區約10萬名用戶採用，當中不乏哈佛和劍橋等名牌大學學生。陳志誠說，香港學生讀書壓力大，未來冀將平台推廣給中小學生，以提高其學習效率和減輕壓力。

上載教材PDF自動轉換 支持多語言

用戶只需上載不同教材或筆記的PDF檔案到PDF2Anki，AI便會根據上傳內容產生記憶卡片，平台支援多種語言。陳志誠說，平台採用GPT-4、Anthropic Claude Opus及Llama 3的AI語言模型，準確率達90%。至於餘下10%誤差，他說由於用戶會上傳整份教材，AI會將介紹作者的頁面都轉換成記憶卡片，日後會就此調整。

暑假一周末研發 非港大生多次用需付費

張天俊說，以往用人手逐張製作記憶卡片動輒需數小時，過程亦「學唔到嘢」，故二人於去年暑假在港大圖書館花了一個周末研發出網上平台，投放「五位數」成本。他說初時只為自用，及後發現不同學生亦面對同樣問題，故去年9月免費推出平台。不過，他說用戶每次使用平台時，AI模型都會收費，隨着用戶增多，經營成本超出預算，於是新增收費計劃。目前港大學生可免費使用，其他用戶可有限度免費使用，另亦可繳付8.99美元（約70港元）獲更多使用次數。

PDF2Anki獲數碼港創科培育計劃資助50萬元，至今吸納106個國家及地區用戶，當中印度佔比最多，其餘來自菲律賓、英美等。張說，每日都收到用戶讚賞和反饋，笑言有用戶稱「現時有更多時間睡覺」。他說未料到平台有助不同學習困難的學生，早前收到處於內戰的蘇丹學生電郵，稱平台有助提升學習效率，故特意為對方提供免費服務；亦有患專注力不足及過度活躍症（ADHD）用戶留言讚平台有助溫習，對此感窩心，成為繼續營辦平台的動力。

冀推廣至中小學生 增上傳圖片即時編輯功能

曾赴英國讀高中的陳志誠說，香港學生讀書壓力很大，形容讀書文化是「死記硬背」，故希望透過平台提高本地中小學生的學習效率，減低學習壓力。至於短期目標，張天俊稱會加入上傳圖片功能，以便解剖學的學生製作記憶卡片，亦會加入即時編輯功能，讓不同用戶同時編輯記憶卡片，節省製作時間。

明報記者 黃廸暉

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞