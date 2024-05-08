港大醫科生研AI製溫習Flash Card 吸全球10萬用戶

上載教材PDF自動轉換 支持多語言

用戶只需上載不同教材或筆記的PDF檔案到PDF2Anki，AI便會根據上傳內容產生記憶卡片，平台支援多種語言。陳志誠說，平台採用GPT-4、Anthropic Claude Opus及Llama 3的AI語言模型，準確率達90%。至於餘下10%誤差，他說由於用戶會上傳整份教材，AI會將介紹作者的頁面都轉換成記憶卡片，日後會就此調整。

暑假一周末研發 非港大生多次用需付費

張天俊說，以往用人手逐張製作記憶卡片動輒需數小時，過程亦「學唔到嘢」，故二人於去年暑假在港大圖書館花了一個周末研發出網上平台，投放「五位數」成本。他說初時只為自用，及後發現不同學生亦面對同樣問題，故去年9月免費推出平台。不過，他說用戶每次使用平台時，AI模型都會收費，隨着用戶增多，經營成本超出預算，於是新增收費計劃。目前港大學生可免費使用，其他用戶可有限度免費使用，另亦可繳付8.99美元（約70港元）獲更多使用次數。

PDF2Anki獲數碼港創科培育計劃資助50萬元，至今吸納106個國家及地區用戶，當中印度佔比最多，其餘來自菲律賓、英美等。張說，每日都收到用戶讚賞和反饋，笑言有用戶稱「現時有更多時間睡覺」。他說未料到平台有助不同學習困難的學生，早前收到處於內戰的蘇丹學生電郵，稱平台有助提升學習效率，故特意為對方提供免費服務；亦有患專注力不足及過度活躍症（ADHD）用戶留言讚平台有助溫習，對此感窩心，成為繼續營辦平台的動力。

冀推廣至中小學生 增上傳圖片即時編輯功能

曾赴英國讀高中的陳志誠說，香港學生讀書壓力很大，形容讀書文化是「死記硬背」，故希望透過平台提高本地中小學生的學習效率，減低學習壓力。至於短期目標，張天俊稱會加入上傳圖片功能，以便解剖學的學生製作記憶卡片，亦會加入即時編輯功能，讓不同用戶同時編輯記憶卡片，節省製作時間。

明報記者 黃廸暉