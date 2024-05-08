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欲捐肝救母 親上庭盤問 官讚長女堅強「亡母驕傲」

【明報專訊】鄧桂思當年急需換肝，長女胡尚佑一度打算捐肝救母，因未滿18歲而未成事。事隔逾7年，這名孝順女兒已長大成人，連日在死因研訊盤問曾診治亡母的醫生證人，追問醫生為何「開漏藥」，並追究醫院沒有及早通報事故，令家人承受痛苦。在庭上展現堅強姿態的她，昨向記者表示不便回應案件，乘的士離開法院。

「時間不會丟淡一切」 遺屬冀再無同類案

死因裁判官周慧珠昨裁決後，稱讚胡尚佑每天到庭聽審和向證人發問，可見非常堅強，寄語她正面生活，以填補母親留下的空虛。周官提到，胡在結案陳辭表示「時間不會丟淡一切」，但相信她對母親的愛不會隨時間而減少；無論母親是否知悉她有意捐肝，全世界的母親知道有這樣一個勇敢、無私和有愛心的女兒，都會感到安慰和驕傲。

連日研訊中，胡尚佑是唯一列席的事主家屬，代表家屬盤問醫生證人。胡多次質疑聯合醫院無主動告知醫生涉「開漏藥」，直至家屬主動查詢始公開事故，若非家屬察覺事主情况變差而主動詢問，事件會否石沉大海。胡曾親自質問涉及「開漏藥」的醫生林治崑為母親診症時受到哪種形式的干擾，林稱無法回答。胡稱事件對一家人造成永不磨滅的疤痕，希望同類事情不再發生。

解剖醫盼悉母病情走出哀傷 鄧女感激哽咽

研訊中討論大量醫學理論，除了談及家屬難處，胡尚佑甚少在庭上流露個人情緒和感受，較罕有一次是解剖醫生陳雙煒供稱，希望胡了解母親病情，能早日走出哀傷。胡稱衷心感激對方，「沒有人作為醫生，以這樣的身分地位說話，我亦都未收過任何這些（說話）……這6年多真的過得不容易，都要多謝你」，語畢一度哽咽。

（死因研訊）

相關字詞﹕抗病毒藥 死於不幸 換肝 死因研訊 鄧桂思

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