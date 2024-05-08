開漏藥誘乙肝 鄧桂思裁死於不幸 官指兩醫違謹慎責任未至惡劣 未予非法被殺選項

鄧桂思曾接受兩名時任聯合醫院醫生林治崑和陳小劍診症，其間發生「開漏藥」事故。鄧因急性肝衰竭而兩度施手術換肝，死於敗血病。死因裁判官周慧珠昨提到，鄧的長女曾想捐肝救母，相信亡母為她驕傲（見另稿）。

陪審4比1裁定 向醫局提5建議

周官日前引導陪審團，可考慮裁定鄧死於不幸、死於自然或死因存疑，不包括非法被殺。周官稱，若陪審團認為鄧服用類固醇時未獲處方抗病毒藥，引致乙肝復發，或鄧服用的膽固醇藥誘發自身免疫肝炎，都屬於由藥物引起，應裁定死於不幸。陪審團昨大比數裁定，鄧接受兩名涉事醫生診治，因服用高劑量類固醇、未獲處方抗病毒藥，致乙肝發作。此裁決意味陪審團採納醫生「開漏」抗病毒藥引致鄧的病况，而非膽固醇藥的副作用所致。

周官日前在陪審團避席下，裁定不會提供非法被殺的死因選項。周官解釋，兩名涉事醫生曾違反謹慎責任，不過並非嚴重至要負刑事責任；有關行為要非常惡劣和超越疏忽的程度，才達至非法被殺。根據死因庭證供，兩名涉事醫生對「開漏藥」有不同解釋。林治崑供稱診症過程受干擾，例如電話會響，亦會有人走入診症室提問。接手診症的陳小劍則稱，從醫療紀錄見到林治崑「已解釋服用類固醇6個月的利弊」，相信林已解釋清楚，惟鄧桂思拒絕服食抗病毒藥；而抗病毒藥當時是病人自購藥物，藥費為60至80元一天。

翻查資料，死因研訊召開前，林治崑和陳小劍於去年1月被落案起訴誤殺罪，同年8月獲撤控（見表）。當時律政司公布撤控，九龍東聯網總監隨即向員工發內部電郵，表示兩名醫生會隨即恢復原有職務及臨牀工作。不過根據死因庭上證供，陳小劍已改為私人執業。

官：臨牀系統已增警示

周官昨總結證供稱，經過鄧桂思事件，醫管局已實施新指引，例如醫生開出高劑量類固醇而無處方抗病毒藥，臨牀醫療管理系統會彈出警示，局方亦會資助乙肝病人服用抗病毒藥。

陪審團昨向醫管局提出5項改善建議，包括：1）服用類固醇少於7日的病人要歸納為高風險群組，須處方抗病毒藥；2）就算是無病徵的乙肝帶菌者，可考慮資助到私家診所檢查；3）化驗室取消測試須交代原因；4）醫生要確保醫療紀錄清晰，以便下一名診症醫生能夠理解和跟進；5）局方教育乙肝帶菌者應注意的事項。

聯院：會提醒開免疫抑制藥 增與家屬溝通

聯合醫院發言人表示尊重死因庭裁決，會研究裁決及跟進建議。院方表示已優化臨牀醫療管理系統，提醒醫生為乙肝病人處方適當免疫抑制藥物，並制訂臨牀指引改善處方藥物流程。院方已提醒醫療團隊與病人及家屬就重要臨牀資訊保持溝通，並對家屬致以慰問。

【案件編號：CCDI 808/17】

明報記者

（死因研訊）

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