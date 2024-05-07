助測試海上放展品 感激「海上蛋的爺爺」

策展人年半前籌備

生涯「最具挑戰一次」

胡佩珊說，teamLab此前曾在湖面擺放展品，但未曾在海面上展出展品，團隊特意到青衣船廠，與本地負責海事工程的承辦商合作測試如何在海上展出裝置；她說，teamLab為感激這些海事工程人員，稱呼他們為「海上蛋的爺爺」。

除了海面，在添馬公園亦有場地限制，胡佩珊舉例指由於草地深度不夠，難以豎立「發光蛋」，也不能掘地太深，須顧及草地下的渠道和樹根，所以改用底座來固定發光蛋。她透露，teamLab曾要求添馬公園把部分燈調暗或關上，以突出裝置的發光效果，但考慮到公眾安全，只好作罷。

胡佩珊透露，由團隊進場到展覽開幕花約3個半月，並分階段暫停開放添馬公園，盡量讓市民可繼續使用公園；為管制人流，開展前曾與警方商討，也曾做兩次逾百人的壓力測試，以了解理想入場人數、緊急出口安排和展覽路線規劃等。她憶述展覽開幕時深受感動，「終於很辛苦地生了個BB出來」，而見到觀眾帶着歡樂與展品互動，認為一切辛苦也值得。她亦向策展團隊表示感謝，形容「一隻蛋自己可以發光發熱，但當一群的蛋很同心合力時……可以觸動到人心，看到團結的力量」。