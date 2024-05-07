發光蛋展延長至6‧8 明起添馬打卡免預約 藝術推廣辦：反應超預期 便更多人參觀

【明報專訊】康文署與國際藝術團隊teamLab推出的「teamLab：光漣」，展期原定下月2日結束，康文署昨日宣布延長展期至6月8日，並由本周三起取消須先網上預約才可進入添馬公園草地參觀展覽的安排。藝術推廣辦事處總監胡佩珊昨解釋，公眾對展覽的反應超乎預期，故延長展期及取消預約安排，以便更多市民參觀展覽。
仍限入場人數 人滿才局部清場
「teamLab：光漣」展覽於金鐘添馬公園至海上放置逾200件3及5米高的「發光蛋」（ovoid）裝置，是「藝術@維港2024」5個項目之一，康文署昨日稱5個項目至今已錄得逾200萬人次參觀，提早達標。胡佩珊補充，當中「teamLab：光漣」及「藝術有理」展覽參觀人次超過90萬，形容活動整體運作暢順，決定取消網上預約安排，亦已就有關安排與警方商討過，屆時仍會限制入場人數；她說相關部門有足夠人手應付人流管制，當場內人數達至上限，會派員局部清場才再安排參觀者進場。
「teamLab：光漣」連同「藝術有理」展覽，兩項活動成本約5000萬元，有意見指應收入場費，胡佩珊認為很多事情非金錢可衡量，重申希望藉是次活動推廣「藝術維港」品牌，讓不同階層市民免費欣賞藝術裝置，擁有良好體驗。至於日後會否舉辦同類展覽和考慮收費，她認為要視乎展覽主題及合作團體等因素。
稱策展時已顧及天氣因素
近日有部分「發光蛋」因天氣關係被「放氣」，胡佩珊回應稱，放氣的發光蛋皆屬5米高，其受風情况較3米高的發光蛋多，加上受風雨和雷暴影響，為確保展品狀况和公眾安全，選擇放氣，而團隊已在策劃展覽時顧及天氣因素，例如翻查本港過去10年降雨量、季候風和颱風情况等資料，添馬公園亦已設置測風儀，工作人員在開放展覽後會每日到場觀察發光蛋狀况，倘有需要便會更換和加固裝置。
料免費入場對內地客有吸引力
她透露，在準備展品時已空運約500隻「發光蛋」，因此有存貨可備用，現已有小量展品因天氣關係被更換，她同時感謝觀眾愛惜展品，暫未有展品遭人為破壞。
被問到內地旅客對展覽的整體反應，胡佩珊指相關部門有在內地社交平台宣傳展覽，暫見內地人大多反應正面，稱內地不少類似展覽要收費，相信是次展覽免費入場對內地客有一定吸引力。對於內地客在「五一黃金周」的入場情况是否符合預期，她承認這段期間天氣差，但仍看見有人冒雨或趁雨勢較小時進場參觀，期盼之後天氣會好轉。