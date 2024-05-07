發光蛋展延長至6‧8 明起添馬打卡免預約 藝術推廣辦：反應超預期 便更多人參觀

仍限入場人數 人滿才局部清場

「teamLab：光漣」展覽於金鐘添馬公園至海上放置逾200件3及5米高的「發光蛋」（ovoid）裝置，是「藝術@維港2024」5個項目之一，康文署昨日稱5個項目至今已錄得逾200萬人次參觀，提早達標。胡佩珊補充，當中「teamLab：光漣」及「藝術有理」展覽參觀人次超過90萬，形容活動整體運作暢順，決定取消網上預約安排，亦已就有關安排與警方商討過，屆時仍會限制入場人數；她說相關部門有足夠人手應付人流管制，當場內人數達至上限，會派員局部清場才再安排參觀者進場。

「teamLab：光漣」連同「藝術有理」展覽，兩項活動成本約5000萬元，有意見指應收入場費，胡佩珊認為很多事情非金錢可衡量，重申希望藉是次活動推廣「藝術維港」品牌，讓不同階層市民免費欣賞藝術裝置，擁有良好體驗。至於日後會否舉辦同類展覽和考慮收費，她認為要視乎展覽主題及合作團體等因素。

稱策展時已顧及天氣因素

近日有部分「發光蛋」因天氣關係被「放氣」，胡佩珊回應稱，放氣的發光蛋皆屬5米高，其受風情况較3米高的發光蛋多，加上受風雨和雷暴影響，為確保展品狀况和公眾安全，選擇放氣，而團隊已在策劃展覽時顧及天氣因素，例如翻查本港過去10年降雨量、季候風和颱風情况等資料，添馬公園亦已設置測風儀，工作人員在開放展覽後會每日到場觀察發光蛋狀况，倘有需要便會更換和加固裝置。

料免費入場對內地客有吸引力

她透露，在準備展品時已空運約500隻「發光蛋」，因此有存貨可備用，現已有小量展品因天氣關係被更換，她同時感謝觀眾愛惜展品，暫未有展品遭人為破壞。

被問到內地旅客對展覽的整體反應，胡佩珊指相關部門有在內地社交平台宣傳展覽，暫見內地人大多反應正面，稱內地不少類似展覽要收費，相信是次展覽免費入場對內地客有一定吸引力。對於內地客在「五一黃金周」的入場情况是否符合預期，她承認這段期間天氣差，但仍看見有人冒雨或趁雨勢較小時進場參觀，期盼之後天氣會好轉。