明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

處理教師失當 校董會階段須呈報教局 局方稱新版《手冊》看齊英文版 議員憂不尊重校本處理

【明報專訊】教育局日前更新給學校的《學校行政手冊》，改動涉及「學校處理並非屬刑事性質的教師行為失當個案的流程」，指明在學校召開校董會處理教師失當個案的階段，已經須呈報教育局，供局方考慮需否作進一步行動。比對上一版本《手冊》，學校是在讓教師陳述等步驟後，才需呈報局方。有議員質疑是否要求學校提早呈報教師涉失當個案，憂慮不尊重校本處理機制。局方回覆稱並非新安排，強調更新《手冊》目的是中英文版《手冊》內容看齊。

明報記者 鄧佾文

上一版本：讓教師陳述後才呈報

教育局近日更新適用於所有資助學校的《學校行政手冊》，最新為2024年5月版，逾200頁的文件，只改動「學校處理並非屬刑事性質的教師行為失當個案的流程」（下稱流程）一處箭嘴指示（見圖）。

《手冊》列明，學校處理流程時要召開校董會會議，以考慮調查及需採取的任何紀律行動，《手冊》中文版改動了「箭嘴」流程，指明在此初期階段，校方要把結果、調查報告及任何紀律處分（如有）呈報教育局分區，讓局方考慮需否作出進一步行動，當中包括考慮取消教師註冊（DQ），向教師發出譴責信、警告信或勸喻信。這有別於去年9月的上一版本《手冊》指示學校在完成「讓教師作陳述」等步驟後，才要將結果呈報分區。

教局：並無提出新安排

教育局昨回覆時表示「教育局澄清並無提出新的安排」，局方一直要求學校在處理並非屬刑事性質的教師行為失當個案時，應召開校董會/法團校董會會議，以考慮調查結果及需要採取的任何紀律行動，以及把結果連同調查報告及任何紀律處分的決定，呈報所屬地區的學校發展組，供教育局考慮需否作進一步行動。

翻查過往中、英文版《手冊》，流程內的箭嘴標記一直不一致；今次局方更新中文版《手冊》，處理個案流程安排指示，即跟隨英文版沿用寫法。

朱國強：予人感覺同步處理

校長：部分投訴「芝麻綠豆」

立法會教育界議員朱國強表示，新版的《手冊》流程仍未夠清晰，舉例召開校董會屬討論階段，不清楚是否有何結果可呈交予教育局分區人員，又指最新《手冊》予人感覺是，局方會與校董會同步處理和跟進所有非刑事失德教師個案，擔心「冇咁尊重校本管理的機制」。

另有不具名小學校長說，年中有不少家長投訴教師失當個案，部分屬「芝麻綠豆」般瑣碎，惟家長不服，個案或糾纏數個月，視乎情况須交校董會處理，建議局方再交代哪類投訴個案須盡早呈報教育局。他亦強調不願見局方想「微觀管理」學界。

中學校長會主席連鎮邦則稱，學校和教育局分區一直是合作伙伴、緊密聯繫，以他理解，《手冊》沒對學校作出新要求，強調學校跟進相關教師投訴時，一貫公平、公正處理。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕教育局 投訴教師 學校行政手冊

上 / 下一篇新聞