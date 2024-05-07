處理教師失當 校董會階段須呈報教局 局方稱新版《手冊》看齊英文版 議員憂不尊重校本處理

明報記者 鄧佾文

上一版本：讓教師陳述後才呈報

教育局近日更新適用於所有資助學校的《學校行政手冊》，最新為2024年5月版，逾200頁的文件，只改動「學校處理並非屬刑事性質的教師行為失當個案的流程」（下稱流程）一處箭嘴指示（見圖）。

《手冊》列明，學校處理流程時要召開校董會會議，以考慮調查及需採取的任何紀律行動，《手冊》中文版改動了「箭嘴」流程，指明在此初期階段，校方要把結果、調查報告及任何紀律處分（如有）呈報教育局分區，讓局方考慮需否作出進一步行動，當中包括考慮取消教師註冊（DQ），向教師發出譴責信、警告信或勸喻信。這有別於去年9月的上一版本《手冊》指示學校在完成「讓教師作陳述」等步驟後，才要將結果呈報分區。

教局：並無提出新安排

教育局昨回覆時表示「教育局澄清並無提出新的安排」，局方一直要求學校在處理並非屬刑事性質的教師行為失當個案時，應召開校董會/法團校董會會議，以考慮調查結果及需要採取的任何紀律行動，以及把結果連同調查報告及任何紀律處分的決定，呈報所屬地區的學校發展組，供教育局考慮需否作進一步行動。

翻查過往中、英文版《手冊》，流程內的箭嘴標記一直不一致；今次局方更新中文版《手冊》，處理個案流程安排指示，即跟隨英文版沿用寫法。

朱國強：予人感覺同步處理

校長：部分投訴「芝麻綠豆」

立法會教育界議員朱國強表示，新版的《手冊》流程仍未夠清晰，舉例召開校董會屬討論階段，不清楚是否有何結果可呈交予教育局分區人員，又指最新《手冊》予人感覺是，局方會與校董會同步處理和跟進所有非刑事失德教師個案，擔心「冇咁尊重校本管理的機制」。

另有不具名小學校長說，年中有不少家長投訴教師失當個案，部分屬「芝麻綠豆」般瑣碎，惟家長不服，個案或糾纏數個月，視乎情况須交校董會處理，建議局方再交代哪類投訴個案須盡早呈報教育局。他亦強調不願見局方想「微觀管理」學界。

中學校長會主席連鎮邦則稱，學校和教育局分區一直是合作伙伴、緊密聯繫，以他理解，《手冊》沒對學校作出新要求，強調學校跟進相關教師投訴時，一貫公平、公正處理。

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