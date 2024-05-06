學者：機密亦應日後解密 保障公眾知情權

江玉歡：社會沒法得知諮委會工作 難監察成效

謝偉俊：旅業委會會議紀錄應公開

選委界別議員江玉歡說，近年政策制訂的公眾參與度很低，社會沒法得知諮詢委員會的工作和討論，進一步影響市民歸屬感，外界亦難以監察諮詢架構的工作成效，「你試試在街上，問市民知不知道這些委員會在做什麼……（政府）煮好餐飯才叫我吃，沒問過我鍾意吃什麼 」。她建議政府至少公布委員會議程、會議摘要及所作決定、委員出席情况等，各委員會應每3個月向公眾講解工作進展。

選委界別議員謝偉俊稱，若委員會不觸及股市等敏感議題，主要討論策略及研究，便應公開會議紀錄，例如他擔任委員的旅遊業策略委員會，認為此舉有助吸納民間智慧。

劉兆佳：若盼委員開心見誠 不應動輒公開紀錄

曾任前中央政策組首席顧問的全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，若希望委員在會上開心見誠甚至批評政府，不應動輒公開會議紀錄。但他稱如果會議資料並非敏感、不會導致政府尷尬，應該「盡可能公開、透明」，有助帶動社會關注和討論相關議題。

卜約翰認為，諮詢架構關乎公眾利益，應向市民問責，要平衡公眾知情權和保密需要。他說機密內容可以封存一定年期後公開，「問題不是應否公開，而是何時公開」，批評政府遲遲拒就《檔案法》及《公開資料法》立法，令本港缺乏公開政府資料的機制。