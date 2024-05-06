未如大嶼諮委會設登記冊 發展局指北諮會諮詢組織 委員：兩者性質似 應考慮看齊

去年成立的北諮會旨在「就規劃及落實北部都會區的建設，向政府提供意見」，包括土地、房屋及產業發展等，成員包括多名商界及工程界代表，如新世界發展首席營運總監馬紹祥、華潤創業董事長陳鷹等（部分見表）。

2014年成立的大嶼諮委會，職權為「從整體角度就促進實現大嶼山可持續發展和保育的措施和特定建議，向政府提供意見」。根據今屆大嶼諮委會的議程，曾討論大嶼山保育基金最新情况，但不涉審批撥款或制定政策。

林筱魯：討論換地時有委員申報土地權益

民建聯立法會議員（新界西北）周浩鼎同為兩個委員會成員，他說兩者同樣討論該區整體發展，大嶼諮委會的職權亦不涉撥款。對於北諮會應否增設利益登記冊，他認為公眾高度關注北都規劃發展，可考慮優化機制，又認為可在保障敏感資料前提下考慮公開會議概要。北諮會委員、立法會議員（新界北）張欣宇稱，如果其他性質相近的委員會採用較嚴謹申報制度，北諮會就應看齊。

另一北諮會委員、選委界別議員林筱魯稱，至今鮮有討論具體項目及個別企業發展，非「直接影響」政策，社會毋須過分擔憂，認為沒必要設利益登記冊。他稱自己在北都無商業活動，觀乎其他業界代表在會上申報所屬公司，討論換地政策時也有委員有申報土地權益。