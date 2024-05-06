八成新諮詢架構沒設利益登記冊 10委會皆無公開議程 議員學者：討論土地 申報「寧緊」

78%永久非法定組織未網上公開議程

另外，現時本港共有246個包括非官守委員在內的「永久性非法定組織」，本報統計截至上月中旬，191個未有在網上公開會議議程及紀錄等文件，佔整體78%。其中今屆政府成立或重組的10個諮詢架構均無公開會議文件，包括議程、討論文件及會議紀錄，當中6個在舉行會議後有發新聞稿簡述討論概要，有3個委員會每次開會均發稿公布。「憲法和基本法推廣督導委員會」、「文化委員會」等4個委員會則沒有就會議發稿。

各政策局分別回覆查詢，解釋涉及機密或敏感資料、避免妨礙委員「坦率討論」等原因，所以不向公眾公開會議文件（見表）。

指引：「有助制訂主要政策」應設登記冊

按政府指引，若諮詢架構符合「有助制訂主要政府政策」或「可獲取市場敏感資料」等條件，應設利益登記冊作書面的利益登記冊，即「兩層申報利益制度」（見另稿）。今屆政府成立或重組的諮詢架構中，只有負責審批撥款的「文化藝術盛事委員會」及「『產學研1+』計劃督導委員會」 設利益登記冊（見表）。多個就主要政策成立的委員會採用「一層利益申報制度」，即只需委員會上申報 ，包括為北都發展提供意見的「北部都會區諮詢委員會」。

政府：只屬諮詢性質 會後有新聞公報 按指引採「一層制」申報

文體旅局解釋，「旅遊業策略委員會」及「文化委員會」同屬政策諮詢性質，而後者不涉及具體批款及資源分配建議，按政府內部指引決定採用一層申報。發展局表示北諮會為諮詢組織，不涉審批撥款、制定政策等職能；惟局方同時指出北諮會考慮事宜可能涉及機密。

港大社會科學院前院長卜約翰認為，多個新設委員會討論土地及產業發展等，可能觸及委員個人利益，理應採取較嚴謹的申報制度，包括設利益登記冊，「不應交由委員自己覺得應否申報」。他質疑，會議紀錄保密，公眾無法知悉委員申報事項，削弱外界監察權力。

江玉歡：可考慮公開委員在會上申報

選委界別議員江玉歡亦認為，諮詢架構凡涉及公眾利益應「寧緊勿鬆」，北諮會、旅遊業策略委員會等牽涉重要政策和業界利益，應設利益登記冊。她指雖然會議紀錄保密，可考慮公開委員在會上作出的利益申報，增加透明度。

因應特首政策組成立的「特首顧問團」及「特首政策組專家組」同樣不設利益登記冊。專家組成員劉兆佳認為諮詢架構沒實際決策權，舉例專家組的影響力「不認為有咁大」，反問社會人士私下向政府反映意見需否申報利益。他說諮詢架構成員須熟悉有關領域，通常牽涉一定個人利益，「否則給什麼意見」，稱申報制度太嚴格就不會有人願意加入。曾任多個諮詢架構成員的選委界別議員林筱魯認為，只要不關乎公帑或實務操作，申報要求理應較寬鬆。

明報記者 鄭啟智

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676