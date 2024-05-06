八成新諮詢架構沒設利益登記冊 10委會皆無公開議程 議員學者：討論土地 申報「寧緊」

【明報專訊】今屆政府成立或重組10個諮詢架構，全部沒有公開會議議程及紀錄，會議後發新聞稿交代的安排及內容透明度亦不一；其中8個委員會無採用「利益登記冊」制度，成員只需在會上申報利益，惟會議紀錄保密，公眾無從知悉申報內容。根據政府指引，若諮詢架構「有助制訂主要政府政策」便應設立利益登記冊，不過北都諮詢委員會等多個涉及討論政策的委員會均無採登記冊制度（見另稿）。政府解釋有關委員會只屬諮詢性質，會後亦有新聞公報。有學者及議員不認同，認為委員會討論土地、產業發展，申報制度「寧緊勿鬆」。
78%永久非法定組織未網上公開議程
另外，現時本港共有246個包括非官守委員在內的「永久性非法定組織」，本報統計截至上月中旬，191個未有在網上公開會議議程及紀錄等文件，佔整體78%。其中今屆政府成立或重組的10個諮詢架構均無公開會議文件，包括議程、討論文件及會議紀錄，當中6個在舉行會議後有發新聞稿簡述討論概要，有3個委員會每次開會均發稿公布。「憲法和基本法推廣督導委員會」、「文化委員會」等4個委員會則沒有就會議發稿。
各政策局分別回覆查詢，解釋涉及機密或敏感資料、避免妨礙委員「坦率討論」等原因，所以不向公眾公開會議文件（見表）。
指引：「有助制訂主要政策」應設登記冊
按政府指引，若諮詢架構符合「有助制訂主要政府政策」或「可獲取市場敏感資料」等條件，應設利益登記冊作書面的利益登記冊，即「兩層申報利益制度」（見另稿）。今屆政府成立或重組的諮詢架構中，只有負責審批撥款的「文化藝術盛事委員會」及「『產學研1+』計劃督導委員會」 設利益登記冊（見表）。多個就主要政策成立的委員會採用「一層利益申報制度」，即只需委員會上申報 ，包括為北都發展提供意見的「北部都會區諮詢委員會」。
政府：只屬諮詢性質 會後有新聞公報 按指引採「一層制」申報
文體旅局解釋，「旅遊業策略委員會」及「文化委員會」同屬政策諮詢性質，而後者不涉及具體批款及資源分配建議，按政府內部指引決定採用一層申報。發展局表示北諮會為諮詢組織，不涉審批撥款、制定政策等職能；惟局方同時指出北諮會考慮事宜可能涉及機密。
港大社會科學院前院長卜約翰認為，多個新設委員會討論土地及產業發展等，可能觸及委員個人利益，理應採取較嚴謹的申報制度，包括設利益登記冊，「不應交由委員自己覺得應否申報」。他質疑，會議紀錄保密，公眾無法知悉委員申報事項，削弱外界監察權力。
江玉歡：可考慮公開委員在會上申報
選委界別議員江玉歡亦認為，諮詢架構凡涉及公眾利益應「寧緊勿鬆」，北諮會、旅遊業策略委員會等牽涉重要政策和業界利益，應設利益登記冊。她指雖然會議紀錄保密，可考慮公開委員在會上作出的利益申報，增加透明度。
因應特首政策組成立的「特首顧問團」及「特首政策組專家組」同樣不設利益登記冊。專家組成員劉兆佳認為諮詢架構沒實際決策權，舉例專家組的影響力「不認為有咁大」，反問社會人士私下向政府反映意見需否申報利益。他說諮詢架構成員須熟悉有關領域，通常牽涉一定個人利益，「否則給什麼意見」，稱申報制度太嚴格就不會有人願意加入。曾任多個諮詢架構成員的選委界別議員林筱魯認為，只要不關乎公帑或實務操作，申報要求理應較寬鬆。
明報記者 鄭啟智
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