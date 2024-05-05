助強檢部門刪資料時間不一 議員促發指引統一

《個人資料（私隱）條例》要求，不再需要持有的個人資料，資料使用者須採取切實可行步驟刪除。黃俊碩認為，部分相關資料需用於調查，需保存的時間較長，相信《條例》要求「切實可行」步驟已是最低門檻。

有稱不久已刪 有謂去年

路政署稱，2022年9月1日曾協助一次「圍封強檢」，短期內已銷毁收集到的個人資料。康文署稱，除涉及跟進檢控個案，已在2022年7月刪除所有其他個人資料。公務員事務局及教育局回覆稱，去年已刪除所收集個人資料。

商經局及創科局表示，該局及轄下部門已刪除行動中收集的相關資料。民政事務總署亦稱相關個人資料已全部銷毁。勞福局表示，該局及轄下部門在完成強檢後已將資料轉交衛生部門跟進之用，無另行保留。環境及生態局稱該局及轄下部門完成圍封行動後已將資料交予衛生部門跟進，並已刪除所有個人資料。

財庫局稱，財經事務科與轄下部門於圍封結束時已將資料轉交衛生部門跟進，無另行保留，庫務科轄下曾領導圍封強檢的部門，亦同樣在行動後將資料交予衛生部門跟進，並已刪除所有個人資料。

房屋署回應稱，署方當時運用已有的租戶資料於公共屋邨執行圍封強檢，毋須亦沒有額外收集個人資料。保安局表示，該局及轄下紀律部隊和輔助部隊圍封強檢收集的資料，除用作檢控的資料外，其他均會即時交回相關主事部門，無另行保留。

醫務衛生局回應稱，該局所收集與病毒檢測有關的個人資料，除涉及跟進檢控個案的資料外，其他個人資料已於2023年8月或之前刪除。

發展局稱，該局轄下部門（除機電署）於圍封後，除涉跟進檢控個案轉交相關部門，其他資料已刪除。機電署上周公布已外泄的資料已於4月30日刪除。