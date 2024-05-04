理大容啟亮：採樣料助了解「太陽風」影響

時間更短 改良裝置加快採月壤

容啟亮及其團隊昨日獲邀到海南文昌航天發射場觀看火箭發射。今次由理大研發的「表取採樣執行裝置」，是繼2020年嫦娥五號用於採集月壤後再次應用。容啟亮向本報指出，今次採樣挑戰更大，因在地球難以直接觀測月球背面，探測器要依靠中繼衛星「鵲橋二號」通訊，能夠採樣的時間更短，因此要改良裝置。

容表示，今次理大在嫦娥六號的任務負責設計及製造在月背表面採樣的採樣器，一個用於採集鬆散月壤，另一個用於採集黏性月壤，裝置設有初級封裝系統，能自動將土壤封好在樣品罐內。他稱，每個採樣器旁設近攝相機，除了用於監察採樣，更有自動視像導航功能，帶領採樣器將樣本罐帶回上升器。

嫦娥六號目的地是月球背面南極的「艾特肯盆地」，容啟亮稱採樣點是一個古老撞擊坑，相信對研究月球甚至宇宙起源有啟示作用，由於人類未曾分析月背土壤，倘今次取得樣本分析，可得到很多以往不知的答案，包括太陽風的影響。

助研大氣層保護減弱後果

太陽風是一種由太陽表面吹出來的高能粒子和電漿體。容啟亮指出，因月球正面受地球磁場保護，較少受太陽風影響，月背則不然，因此太陽風對月球正反兩面的影響有別，透過分析兩者土壤差別，科學界將可進一步了解太陽風如何影響月球。他續說，相關分析亦有助進一步理解太陽風對地球的影響，包括氣候變化下地球大氣層的保護作用減弱，可能產生哪些後果。

明報記者